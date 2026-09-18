[VIDEO] Chứng khoán Việt Nam hướng tới tỉ trọng 0,95% tại rổ FTSE 2027

Dự báo tỉ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ FTSE Emerging đạt 0,95% vào 2027, thu hút hơn 2,28 tỉ USD từ các quỹ lớn như Vanguard.