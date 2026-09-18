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[VIDEO] Nhân viên văn phòng lạm dụng AI để thăng chức: Thực lực ra sao?

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[VIDEO] Nhân viên văn phòng lạm dụng AI để thăng chức: Thực lực ra sao?

Khảo sát gần 10.000 người lao động cho thấy hơn 50% dùng AI để nâng cao hình ảnh, 20% thăng chức nhờ máy tạo kết quả.

Minh Quân - Hà Anh
#Lạm dụng AI #Thăng chức #Chuyên nghiệp #Khảo sát lao động #Tác động AI

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