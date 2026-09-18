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[VIDEO] TP.HCM miễn tiền thuê đất 10 năm cho nhà đầu tư chiến lược

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[VIDEO] TP.HCM miễn tiền thuê đất 10 năm cho nhà đầu tư chiến lược

UBND TP.HCM đề xuất miễn tiền thuê đất 10 năm cho nhà đầu tư chiến lược, hỗ trợ lãi suất cho bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện để thúc đẩy phát triển hạ tầng.

Minh Quân - Hà Anh
#TP.HCM #Miễn tiền thuê đất #Nhà đầu tư chiến lược #Hạ tầng giao thông #Chính sách phát triển

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