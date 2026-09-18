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[VIDEO] Bộ Nông nghiệp đặt mục tiêu 4 tỉ USD cho sầu riêng khi Ấn Độ mở cửa

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[VIDEO] Bộ Nông nghiệp đặt mục tiêu 4 tỉ USD cho sầu riêng khi Ấn Độ mở cửa

Xuất khẩu sầu riêng 8 tháng đạt gần 2 tỉ USD, Bộ Nông nghiệp hướng tới 4 tỉ USD cả năm khi Ấn Độ mở cửa cho nông sản Việt.

Minh Quân - Hà Anh
#Xuất khẩu sầu riêng #Bộ Nông nghiệp #Thị trường Ấn Độ #Nông sản Việt Nam #Mục tiêu kinh tế

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