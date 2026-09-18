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[VIDEO] Nghị định 330 của Chính phủ: Hết ảo tưởng trên mạng xã hội từ tháng 8/2026

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[VIDEO] Nghị định 330 của Chính phủ: Hết ảo tưởng trên mạng xã hội từ tháng 8/2026

Từ tháng 8/2026, Nghị định 330 xử phạt nghiêm các hành vi bóc phốt, lộ thông tin cá nhân, tung tin giả trên mạng xã hội.

Minh Quân - Hà Anh
#Nghị định 330 #Xử phạt mạng xã hội #Thông tin cá nhân #Tin giả #Chính phủ

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