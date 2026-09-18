[VIDEO] Elon Musk dự báo 1 tỷ robot tự sản xuất trong thập kỷ tới

Elon Musk dự đoán trong 10 năm tới sẽ có 1 tỷ robot hình người tự sản xuất, năng suất gấp 5 lần người thật và kêu gọi đẩy mạnh điện năng.