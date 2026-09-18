Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Elon Musk dự báo 1 tỷ robot tự sản xuất trong thập kỷ tới

SPOTLIGHT

[VIDEO] Elon Musk dự báo 1 tỷ robot tự sản xuất trong thập kỷ tới

Elon Musk dự đoán trong 10 năm tới sẽ có 1 tỷ robot hình người tự sản xuất, năng suất gấp 5 lần người thật và kêu gọi đẩy mạnh điện năng.

Minh Quân - Hà Anh
#Robot tự sản xuất #Elon Musk #Công nghệ robot #Năng suất robot #Chính phủ điện năng

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT