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[VIDEO] Bí ẩn trái phiếu Việt Nam đứng vững trước làn sóng bán tháo toàn cầu

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[VIDEO] Bí ẩn trái phiếu Việt Nam đứng vững trước làn sóng bán tháo toàn cầu

Giữa cơn bán tháo trái phiếu toàn cầu, trái phiếu chính phủ Việt Nam vẫn trụ vững nhờ nhà đầu tư trong nước nắm giữ áp đảo, theo Dragon Capital.

Minh Quân - Hà Anh
#Trái phiếu Việt Nam #Thị trường trái phiếu #Đầu tư trong nước #Bán tháo toàn cầu #Chứng khoán Việt Nam

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