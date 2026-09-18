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[VIDEO] Địa ốc khát vốn: Doanh nghiệp phát hành trái phiếu lãi suất 13%

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[VIDEO] Địa ốc khát vốn: Doanh nghiệp phát hành trái phiếu lãi suất 13%

Tháng 8, nhiều doanh nghiệp địa ốc như Tandoland, Hưng Thịnh Land phát hành trái phiếu lãi suất cao tới 13% khi gần 6.500 tỷ đồng đáo hạn.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường trái phiếu #Doanh nghiệp địa ốc #Lãi suất trái phiếu #Tandoland #Hưng Thịnh Land

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