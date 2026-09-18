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[VIDEO] Cục Thuế giảm thời gian xử lý mã số thuế còn 3 ngày

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[VIDEO] Cục Thuế giảm thời gian xử lý mã số thuế còn 3 ngày

Cục Thuế rút ngắn thời gian xử lý mã số thuế toàn quốc còn 3 ngày, sau 8 tháng đã xử lý gần 95 nghìn mã và khôi phục hơn 3 nghìn doanh nghiệp.

Minh Quân - Hà Anh
#Cục Thuế #Mã số thuế #Xử lý mã số thuế #Doanh nghiệp #Cải cách thủ tục

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