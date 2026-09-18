Hé lộ nguyên nhân nam sinh lớp 7 siết cổ, hành hung mợ ở Phú Quốc

Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc nam sinh bị nghi lấy điện thoại của con mợ. Khi nhớ lại chuyện mẹ từng bị đánh, em đã bộc phát, không kiểm soát được cảm xúc.

Tối 17/9, Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) báo cáo vụ em V.M.T., học sinh lớp 7 Trường THCS Hùng Vương, siết cổ và đánh mợ là chị N.T.Q.N. (27 tuổi).

Nguyên nhân bắt đầu từ việc ngày 13/9, chị N. nói với ông N.T.Q. rằng T. lấy điện thoại của con mình là N.N.B.T. Ông Q. sau đó kể lại với bà N.N.M., mẹ của T.

Khoảng 6h30 ngày 15/9, chị N. đến nhà ông Q. đưa con đi học. Tại đây, bà M. hỏi chị N. có bằng chứng việc T. lấy điện thoại hay không. Trước đó khoảng 15 ngày, hai người từng xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau.

Bực tức vì bị nghi lấy điện thoại, đồng thời nhớ việc mẹ từng bị mợ đánh, T. đã xông tới siết cổ chị N. Dù được can ngăn, nam sinh vẫn tiếp tục đánh, đá vào đầu và cổ người phụ nữ khi chị ngồi xuống nền nhà.

Làm việc với cơ quan chức năng, T. thừa nhận hành vi do bực tức, không kiểm soát được cảm xúc và bộc phát nhất thời. Em nhận sai, cam kết kiềm chế và tìm đến người lớn, thầy cô hoặc cơ quan chức năng khi xảy ra mâu thuẫn.

Các cơ quan chức năng yêu cầu T. nhận thức hành vi sai, bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn. Gia đình được đề nghị quan tâm, động viên và hỗ trợ em về học tập, tâm lý. Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương Nguyễn Thế Anh cũng yêu cầu T. nhận lỗi, sửa sai, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của phụ huynh trong giáo dục học sinh.

Công an đặc khu Phú Quốc khuyến cáo không lan truyền clip, xuyên tạc hoặc đăng thông tin sai sự thật, tránh ảnh hưởng đến gia đình và tâm lý học sinh.

Trước đó, chiều 17/9, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang có công văn khẩn yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử và phòng ngừa bạo lực học đường.