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[VIDEO] Cục Thuế xóa mã số gần 95.000 doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm

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[VIDEO] Cục Thuế xóa mã số gần 95.000 doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm

Trong 8 tháng đầu năm 2026, gần 95.000 doanh nghiệp bị xóa mã số thuế, Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp cần hoàn tất nghĩa vụ thuế, hải quan, bảo hiểm.

Minh Quân - Hà Anh
#Cục Thuế #Xóa mã số thuế #Doanh nghiệp giải thể #Nghĩa vụ thuế #Bảo hiểm doanh nghiệp

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