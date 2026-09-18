Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Cục Thuế xóa mã số gần 95.000 doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm
Trong 8 tháng đầu năm 2026, gần 95.000 doanh nghiệp bị xóa mã số thuế, Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp cần hoàn tất nghĩa vụ thuế, hải quan, bảo hiểm.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, gần 95.000 doanh nghiệp bị xóa mã số thuế, Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp cần hoàn tất nghĩa vụ thuế, hải quan, bảo hiểm.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, gần 95.000 doanh nghiệp bị xóa mã số thuế, Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp cần hoàn tất nghĩa vụ thuế, hải quan, bảo hiểm.
Theo Ookla, tốc độ Internet di động Việt Nam tháng 7 đạt hơn 200 Mbps, lần đầu vào top 10 thế giới, mạng cố định đứng thứ 7.
Gần 3.000 doanh nghiệp và cá nhân tại TPHCM nợ thuế hơn 11.200 tỷ đồng, trong đó Vũng Tàu Paradise dẫn đầu với 2.200 tỷ.
Novaland bán 4 tài sản trị giá 11.200 tỷ đồng để giảm nợ, nhưng dư nợ vẫn gần 73.000 tỷ đồng, doanh nghiệp chạy đua với thời gian.
Theo Trip.com, tìm kiếm ẩm thực Việt tăng 45% trong 8 tháng, đưa Việt Nam vào top 4 điểm đến ẩm thực châu Á - Thái Bình Dương với 3 nhà hàng Bạch Kim.
Trung Quốc phát thải 15,5 tỷ tấn khí nhà kính năm 2024, đứng đầu thế giới, trong khi châu Âu giảm mạnh lượng khí thải.
FDI vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 40 tỷ USD, tăng 55%, giải ngân 17 tỷ USD, cao nhất 5 năm nhờ Samsung, LG mở rộng sản xuất.
Gần 100 tấn vàng Nga về Hong Kong trong 7 tháng, gấp 3 lần cùng kỳ, các tổ chức tài chính thu mua 35 tỷ USD vàng Nga từ 2022.
Doanh số bán nhà cũ tại Mỹ tháng 8 giảm mạnh, theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản, do lãi suất vay cao ảnh hưởng thị trường.
Ba hãng hàng không Trung Quốc gồm China Southern, Air China, China Eastern lỗ hơn 1,2 tỷ USD nửa đầu năm do nhiên liệu tăng 30% và thiếu phòng hộ.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, gần 95.000 doanh nghiệp bị xóa mã số thuế, Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp cần hoàn tất nghĩa vụ thuế, hải quan, bảo hiểm.
Theo Ookla, tốc độ Internet di động Việt Nam tháng 7 đạt hơn 200 Mbps, lần đầu vào top 10 thế giới, mạng cố định đứng thứ 7.
Gần 3.000 doanh nghiệp và cá nhân tại TPHCM nợ thuế hơn 11.200 tỷ đồng, trong đó Vũng Tàu Paradise dẫn đầu với 2.200 tỷ.
Novaland bán 4 tài sản trị giá 11.200 tỷ đồng để giảm nợ, nhưng dư nợ vẫn gần 73.000 tỷ đồng, doanh nghiệp chạy đua với thời gian.
Theo Trip.com, tìm kiếm ẩm thực Việt tăng 45% trong 8 tháng, đưa Việt Nam vào top 4 điểm đến ẩm thực châu Á - Thái Bình Dương với 3 nhà hàng Bạch Kim.
Trung Quốc phát thải 15,5 tỷ tấn khí nhà kính năm 2024, đứng đầu thế giới, trong khi châu Âu giảm mạnh lượng khí thải.
FDI vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 40 tỷ USD, tăng 55%, giải ngân 17 tỷ USD, cao nhất 5 năm nhờ Samsung, LG mở rộng sản xuất.
Gần 100 tấn vàng Nga về Hong Kong trong 7 tháng, gấp 3 lần cùng kỳ, các tổ chức tài chính thu mua 35 tỷ USD vàng Nga từ 2022.
Doanh số bán nhà cũ tại Mỹ tháng 8 giảm mạnh, theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản, do lãi suất vay cao ảnh hưởng thị trường.
Ba hãng hàng không Trung Quốc gồm China Southern, Air China, China Eastern lỗ hơn 1,2 tỷ USD nửa đầu năm do nhiên liệu tăng 30% và thiếu phòng hộ.
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