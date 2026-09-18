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[VIDEO] Kênh đào Panama khủng hoảng vì hạn hán, chuỗi cung ứng toàn cầu chao đảo

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[VIDEO] Kênh đào Panama khủng hoảng vì hạn hán, chuỗi cung ứng toàn cầu chao đảo

El Nino gây khủng hoảng nước ngọt lịch sử tại kênh đào Panama, ảnh hưởng chuỗi cung ứng và đẩy giá hàng hóa toàn cầu tăng vọt.

Minh Quân - Hà Anh
#Kênh đào Panama #Hạn hán #Chuỗi cung ứng toàn cầu #El Nino #Giá hàng hóa

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