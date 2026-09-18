Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Kênh đào Panama khủng hoảng vì hạn hán, chuỗi cung ứng toàn cầu chao đảo
El Nino gây khủng hoảng nước ngọt lịch sử tại kênh đào Panama, ảnh hưởng chuỗi cung ứng và đẩy giá hàng hóa toàn cầu tăng vọt.
El Nino gây khủng hoảng nước ngọt lịch sử tại kênh đào Panama, ảnh hưởng chuỗi cung ứng và đẩy giá hàng hóa toàn cầu tăng vọt.
El Nino gây khủng hoảng nước ngọt lịch sử tại kênh đào Panama, ảnh hưởng chuỗi cung ứng và đẩy giá hàng hóa toàn cầu tăng vọt.
Tại Bắc Ninh, doanh nghiệp nội như AMA Việt Nam ứng dụng nhà máy thông minh tăng hiệu quả vận hành 30%, tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Xuất khẩu sầu riêng 8 tháng đạt gần 2 tỉ USD, Bộ Nông nghiệp hướng tới 4 tỉ USD cả năm khi Ấn Độ mở cửa cho nông sản Việt.
Giữa cơn bán tháo trái phiếu toàn cầu, trái phiếu chính phủ Việt Nam vẫn trụ vững nhờ nhà đầu tư trong nước nắm giữ áp đảo, theo Dragon Capital.
Đại Quang Minh huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 11%, Thaco bảo lãnh toàn bộ, giúp tái cơ cấu tài chính hiệu quả.
Từ tháng 8/2026, Nghị định 330 xử phạt nghiêm các hành vi bóc phốt, lộ thông tin cá nhân, tung tin giả trên mạng xã hội.
Tháng 8, nhiều doanh nghiệp địa ốc như Tandoland, Hưng Thịnh Land phát hành trái phiếu lãi suất cao tới 13% khi gần 6.500 tỷ đồng đáo hạn.
Khảo sát gần 10.000 người lao động cho thấy hơn 50% dùng AI để nâng cao hình ảnh, 20% thăng chức nhờ máy tạo kết quả.
UBND TP.HCM đề xuất miễn tiền thuê đất 10 năm cho nhà đầu tư chiến lược, hỗ trợ lãi suất cho bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện để thúc đẩy phát triển hạ tầng.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, gần 95.000 doanh nghiệp bị xóa mã số thuế, Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp cần hoàn tất nghĩa vụ thuế, hải quan, bảo hiểm.
El Nino gây khủng hoảng nước ngọt lịch sử tại kênh đào Panama, ảnh hưởng chuỗi cung ứng và đẩy giá hàng hóa toàn cầu tăng vọt.
Tại Bắc Ninh, doanh nghiệp nội như AMA Việt Nam ứng dụng nhà máy thông minh tăng hiệu quả vận hành 30%, tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Xuất khẩu sầu riêng 8 tháng đạt gần 2 tỉ USD, Bộ Nông nghiệp hướng tới 4 tỉ USD cả năm khi Ấn Độ mở cửa cho nông sản Việt.
Giữa cơn bán tháo trái phiếu toàn cầu, trái phiếu chính phủ Việt Nam vẫn trụ vững nhờ nhà đầu tư trong nước nắm giữ áp đảo, theo Dragon Capital.
Đại Quang Minh huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 11%, Thaco bảo lãnh toàn bộ, giúp tái cơ cấu tài chính hiệu quả.
Từ tháng 8/2026, Nghị định 330 xử phạt nghiêm các hành vi bóc phốt, lộ thông tin cá nhân, tung tin giả trên mạng xã hội.
Tháng 8, nhiều doanh nghiệp địa ốc như Tandoland, Hưng Thịnh Land phát hành trái phiếu lãi suất cao tới 13% khi gần 6.500 tỷ đồng đáo hạn.
Khảo sát gần 10.000 người lao động cho thấy hơn 50% dùng AI để nâng cao hình ảnh, 20% thăng chức nhờ máy tạo kết quả.
UBND TP.HCM đề xuất miễn tiền thuê đất 10 năm cho nhà đầu tư chiến lược, hỗ trợ lãi suất cho bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện để thúc đẩy phát triển hạ tầng.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, gần 95.000 doanh nghiệp bị xóa mã số thuế, Cục Thuế cảnh báo doanh nghiệp cần hoàn tất nghĩa vụ thuế, hải quan, bảo hiểm.
Theo Ookla, tốc độ Internet di động Việt Nam tháng 7 đạt hơn 200 Mbps, lần đầu vào top 10 thế giới, mạng cố định đứng thứ 7.
Gần 3.000 doanh nghiệp và cá nhân tại TPHCM nợ thuế hơn 11.200 tỷ đồng, trong đó Vũng Tàu Paradise dẫn đầu với 2.200 tỷ.
Novaland bán 4 tài sản trị giá 11.200 tỷ đồng để giảm nợ, nhưng dư nợ vẫn gần 73.000 tỷ đồng, doanh nghiệp chạy đua với thời gian.
Theo Trip.com, tìm kiếm ẩm thực Việt tăng 45% trong 8 tháng, đưa Việt Nam vào top 4 điểm đến ẩm thực châu Á - Thái Bình Dương với 3 nhà hàng Bạch Kim.
Trung Quốc phát thải 15,5 tỷ tấn khí nhà kính năm 2024, đứng đầu thế giới, trong khi châu Âu giảm mạnh lượng khí thải.
FDI vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 40 tỷ USD, tăng 55%, giải ngân 17 tỷ USD, cao nhất 5 năm nhờ Samsung, LG mở rộng sản xuất.
Gần 100 tấn vàng Nga về Hong Kong trong 7 tháng, gấp 3 lần cùng kỳ, các tổ chức tài chính thu mua 35 tỷ USD vàng Nga từ 2022.
Doanh số bán nhà cũ tại Mỹ tháng 8 giảm mạnh, theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản, do lãi suất vay cao ảnh hưởng thị trường.
Ba hãng hàng không Trung Quốc gồm China Southern, Air China, China Eastern lỗ hơn 1,2 tỷ USD nửa đầu năm do nhiên liệu tăng 30% và thiếu phòng hộ.
Ngân hàng Trung ương Hà Lan chuyển gần 90 tấn vàng trị giá 12 tỷ USD về London để đảm bảo an toàn tài chính khi tình hình toàn cầu bất ổn.
Hàng loạt nhà sách tại TPHCM cháy hàng sách giáo khoa, giá tăng gấp 3-4 lần dù đã phát hành gần 230 triệu bản, gây khó khăn cho phụ huynh.