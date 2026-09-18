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[VIDEO] Nvidia vung gần 13 tỉ đô thâu tóm Hugging Face, đối trọng OpenAI

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[VIDEO] Nvidia vung gần 13 tỉ đô thâu tóm Hugging Face, đối trọng OpenAI

Nvidia chi gần 13 tỉ USD thâu tóm Hugging Face, nền tảng AI mã nguồn mở với 18 triệu người dùng, tăng cường vị thế trong cuộc đua AI với OpenAI.

Minh Quân - Hà Anh
#Nvidia #Hugging Face #AI #Mua bán doanh nghiệp #Cạnh tranh AI

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