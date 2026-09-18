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[VIDEO] Đại Quang Minh phát hành 1.000 tỷ trái phiếu được Thaco bảo lãnh

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[VIDEO] Đại Quang Minh phát hành 1.000 tỷ trái phiếu được Thaco bảo lãnh

Đại Quang Minh huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 11%, Thaco bảo lãnh toàn bộ, giúp tái cơ cấu tài chính hiệu quả.

Minh Quân - Hà Anh
#Đại Quang Minh #Trái phiếu doanh nghiệp #Thaco #Tái cơ cấu tài chính #Xếp hạng tín nhiệm

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