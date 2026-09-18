[VIDEO] Hộ kinh doanh dính phạt thuế nặng: Cập nhật quy định mới của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính cập nhật quy định xử phạt thuế cho hộ kinh doanh: khai sai, trốn thuế bị phạt nặng, từ 20% đến gấp 3 lần số thuế trốn.