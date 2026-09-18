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[VIDEO] Hộ kinh doanh dính phạt thuế nặng: Cập nhật quy định mới của Bộ Tài chính

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[VIDEO] Hộ kinh doanh dính phạt thuế nặng: Cập nhật quy định mới của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính cập nhật quy định xử phạt thuế cho hộ kinh doanh: khai sai, trốn thuế bị phạt nặng, từ 20% đến gấp 3 lần số thuế trốn.

Minh Quân - Hà Anh
#Xử phạt thuế #Hộ kinh doanh #Quy định thuế #Phạt trốn thuế #Bộ Tài chính

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