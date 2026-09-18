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[VIDEO] Thái Nguyên thu ngân sách gần 20.000 tỷ đồng, hút 8 tỷ USD FDI sau 8 tháng

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[VIDEO] Thái Nguyên thu ngân sách gần 20.000 tỷ đồng, hút 8 tỷ USD FDI sau 8 tháng

Thái Nguyên đạt thu ngân sách 20.000 tỷ đồng, xuất khẩu 26,3 tỷ USD và thu hút 8 tỷ USD FDI trong 8 tháng, đứng thứ 2 cả nước.

Minh Quân - Hà Anh
#Thái Nguyên #Ngân sách nhà nước #Xuất khẩu #Đầu tư FDI #Kinh tế tỉnh

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