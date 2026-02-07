Hà Nội

Thế giới

Pháp - Canada mở lãnh sự quán tại Greenland

Pháp và Canada đã mở lãnh sự quán ngoại giao tại Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Pháp và Canada đã mở lãnh sự quán ngoại giao tại Greenland hôm 6/2, thể hiện sự ủng hộ với Đan Mạch trong bối cảnh Mỹ muốn giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị này.

Quốc kỳ của Canada được kéo lên khi Ngoại trưởng Anita Anand chính thức khai trương lãnh sự quán của nước này tại Nuuk, thành phố lớn nhất của Greenland.

ap26037698706954.jpg
Lễ khai trương lãnh sự quán Canada tại Nuuk, Greenland, ngày 6/2/2026. Ảnh: The Canadian Press/AP.

"Ý nghĩa của việc treo cờ hôm nay và chính thức khai trương lãnh sự quán là chúng tôi sẽ sát cánh cùng người dân Greenland và Đan Mạch trên nhiều vấn đề", Ngoại trưởng Anita Anand nói.

Bộ Ngoại giao Pháp thông báo Jean-Noël Poirier đã nhậm chức Tổng lãnh sự hôm 6/2, và Pháp trở thành quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu thành lập lãnh sự quán tại Greenland.

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, Tổng lãnh sự Poirier sẽ "được giao nhiệm vụ thúc đẩy các dự án hợp tác hiện có với Greenland trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học và kinh tế, đồng thời tăng cường mối quan hệ chính trị với chính quyền địa phương".

Tờ Sermitsiaq của Greenland đưa tin rằng Tổng lãnh sự Poirier đã đến Greenland cùng với phái đoàn của Canada, nhưng lãnh sự quán (Pháp) hiện chưa có trụ sở chính thức.

Được biết, Canada đã cam kết mở lãnh sự quán tại Greenland vào năm 2024, trước khi ông Trump gần đây có ý định giành quyền kiểm soát vùng đất này, và lễ khánh thành chính thức bị hoãn từ tháng 11 do thời tiết xấu.

Tuần trước, các cuộc đàm phán kỹ thuật bắt đầu giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland, hướng tới một thỏa thuận an ninh khu vực Bắc Cực.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tiềm năng của Greenland

Nguồn video: VTV
#Mở lãnh sự quán tại Greenland #Chính sách ngoại giao Greenland #Pháp Canada mở lãnh sự quán tại Greenland #Đan Mạch #Greenland #Mỹ muốn kiểm soát Greenland

