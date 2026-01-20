Hà Nội

Cuộc sống thường nhật của người dân ở vùng đất Greenland

Thế giới

Cuộc sống thường nhật của người dân ở vùng đất Greenland

Hãng AP đăng tải những bức ảnh ghi lại cuộc sống thường nhật hiện tại của người dân ở Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

An An (Theo AP)
Trong ảnh, các ngư dân đang chuyển dây câu lên thuyền tại cảng Nuuk, Greenland, ngày 14/1/2026. Được biết, phần lớn dân số Greenland là người Inuit bản địa, còn lại chủ yếu là người gốc Đan Mạch. (Nguồn ảnh: AP)
Người dân đi bộ trên bãi biển ở Nuuk, Greenland, ngày 15/1. Nuuk là thủ phủ và là thành phố lớn nhất của Greenland - một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Một phụ nữ dắt chú chó đi dạo ở Nuuk ngày 15/1.
Tuyết phủ trắng trung tâm thành phố Nuuk ngày 13/1. Được biết, khoảng 80% diện tích bề mặt Greenland bị băng bao phủ.
Mọi người rời khỏi máy bay sau khi phi cơ hạ cánh xuống sân bay ở Nuuk ngày 12/1.
Một ngư dân chuẩn bị dây câu tại cảng Nuuk, Greenland, ngày 14/1.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Tiềm năng của Greenland (Nguồn video: VTV)
GALLERY MỚI NHẤT