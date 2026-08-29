Mỹ đạt thỏa thuận dầu mỏ 'lớn nhất trong lịch sử' với Venezuela

Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã đạt được một thỏa thuận dầu mỏ "lớn nhất trong lịch sử thế giới" với Venezuela.

AP đưa tin, trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 28/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nếu được thực hiện, thỏa thuận có thể giúp Mỹ tiếp cận một lượng lớn trữ lượng dầu mỏ chưa được khai thác của Venezuela với một mức giá nhất định.

"Mỹ vừa ký kết với Venezuela về thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới!", Tổng thống Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Thỏa thuận đạt được sau cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodríguez.

Trong một thông báo, Chính phủ của bà Delcy Rodríguez cho biết, thỏa thuận liên quan đến việc phát triển 17 mỏ dầu với tiềm năng đã được chứng minh là 65 tỷ thùng. Thỏa thuận này có thể thu hút 100 tỷ đô la đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela và mang lại hơn 209 tỷ đô la tiền thuế cho Caracas.

"Thỏa thuận có thể sẽ có tác động đáng kể đến sự hồi sinh của đất nước Venezuela", Quyền Tổng thống Venezuela Rodriguez nhấn mạnh.

Theo một quan chức Mỹ am hiểu về nội dung thỏa thuận, hợp đồng này cho phép Mỹ hợp tác với một nhà điều hành tư nhân giấu tên ở Venezuela để thành lập một công ty tư nhân mới nhằm kiểm soát các mỏ dự trữ.

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