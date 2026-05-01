Mỹ nối lại đường bay thẳng đến Venezuela sau 7 năm

Chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Venezuela sau 7 năm đã hạ cánh tại thủ đô Caracas của Venezuela.

An An (Theo AP)

Theo AP, chuyến bay thương mại trực tiếp giữa Mỹ và Venezuela đã hạ cánh tại thủ đô của quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 30/4, 7 năm sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ ra lệnh đình chỉ vô thời hạn đường bay vì lo ngại về an ninh.

Việc nối lại chuyến bay thương mại thẳng giữa hai nước diễn ra một tháng sau khi Mỹ chính thức mở lại Đại sứ quán tại Caracas, đánh dấu việc khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Venezuela.

ap26120589795887.jpg
Các phi công vẫy cờ Venezuela và cờ Mỹ khi họ chuẩn bị thực hiện chuyến bay AA3599 của hãng American Airlines, chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Venezuela sau 7 năm, tại Sân bay Quốc tế Miami ở Miami ngày 30/4/2026. Ảnh: AP/Rebecca Blackwell.

“Tôi rất háo hức được về thăm gia đình và mong chờ được nhìn thấy quê hương”, hành khách Lennart Ochoa đến từ Miami (Mỹ) chia sẻ ngay trước khi lên máy bay. Anh cho biết đã mua vé ngay khi chúng được mở bán. “Được về thăm gia đình trên chuyến bay thẳng từ Miami đến Caracas là điều vô giá”, Ochoa nói tiếp.

Ông Jarrod Agen, Giám đốc Hội đồng Năng lượng Quốc gia Mỹ, cũng có mặt trên chuyến bay này. Theo thông tin từ Chính phủ Venezuela, ông Agen dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức Venezuela cùng các lãnh đạo ngành năng lượng và khai khoáng, trong khuôn khổ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ thâm nhập thị trường Nam Mỹ này.

Tại Sân bay Quốc tế Miami, nhân viên của American Airlines đã phát cho hành khách những lá cờ nhỏ của Venezuela. Bóng bay mang 3 màu vàng, xanh và đỏ - màu quốc kỳ Venezuela - được trang trí tại cửa lên máy bay.

Chuyến bay AA3599 do Envoy Air, công ty con của American Airlines, khai thác đã rời Miami lúc 10h11 sáng theo giờ EDT, sớm hơn 5 phút so với lịch trình, theo thông tin từ Sân bay Quốc tế Miami. Máy bay hạ cánh tại thủ đô Venezuela sau khoảng 3 tiếng và quay trở lại Florida vào buổi chiều cùng ngày.

Trước đó, hãng hàng không cho biết sẽ khai thác chuyến bay tiếp theo giữa Miami và Caracas vào ngày 21/5.

Vào cuối tháng 1/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã thông báo với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez rằng sẽ mở toàn bộ không phận thương mại trên đất nước này, cho phép người Mỹ đến thăm Venezuela.

“Công dân Mỹ sẽ sớm có thể đến Venezuela, và họ sẽ an toàn ở đó”, ông Trump phát biểu vào thời điểm đó.

Những chuyến bay này đánh dấu việc nối lại các chuyến bay thẳng giữa Mỹ và Venezuela lần đầu tiên kể từ khi quan hệ ngoại giao bị cắt đứt vào năm 2019. Trong 7 năm qua, hành khách phải phụ thuộc vào các hãng hàng không quốc tế và những chuyến bay gián tiếp qua các nước láng giềng ở Mỹ Latinh.

Quân sự - Thế giới

Mỹ mở lại Đại sứ quán tại Venezuela sau 7 năm

Mỹ chính thức mở lại Đại sứ quán tại Caracas, Venezuela, sau khi khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao với quốc gia Nam Mỹ này.

Theo AP, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hôm 30/3 rằng họ đã nối lại các hoạt động bình thường tại Đại sứ quán ở thủ đô Caracas, Venezuela, sau 7 năm đóng cửa bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một nhóm nhà ngoại giao Mỹ đã làm việc tại Caracas hơn một tháng qua và tổ chức lễ thượng cờ vào ngày 14/3, nhưng Đại sứ quán chính thức mở cửa trở lại vào ngày 30/3.

Quân sự - Thế giới

Đằng sau việc Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ với Venezuela

Bộ Tài chính Mỹ nới lỏng biện pháp trừng phạt đối với công ty dầu khí PDVSA của Venezuela nhằm hạ nhiệt giá dầu vốn tăng vọt trong bối cảnh chiến sự Trung Đông.

Các công ty Mỹ sẽ được phép giao dịch với Tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela (PDVSA) sau khi Bộ Tài chính nới lỏng các lệnh trừng phạt vào ngày 18/3, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách tăng nguồn cung dầu toàn cầu trong bối cảnh cuộc chiến với Iran tiếp diễn.

Theo AP, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép rộng rãi cho phép tập đoàn PDVSA trực tiếp bán dầu Venezuela cho các công ty Mỹ và trên thị trường toàn cầu, đánh dấu một sự thay đổi lớn sau nhiều năm Washington gần như cấm hoàn toàn các giao dịch với Chính phủ Venezuela và ngành dầu khí nước này.

Quân sự - Thế giới

ICC đình chỉ cuộc điều tra về lệnh trừng phạt của Mỹ với Venezuela

Các công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã quyết định dừng cuộc điều tra về các lệnh trừng phạt của Mỹ với Venezuela. 

Tòa án Hình sự Quốc tế ngày 12/3 đã quyết định dừng cuộc điều tra về việc liệu các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela có cấu thành tội ác chống lại loài người hay không.

Theo AP, năm 2020, Venezuela đã đề nghị ICC xem xét cái mà họ gọi là “các biện pháp cưỡng chế bất hợp pháp (của Mỹ)”, lập luận rằng việc đóng băng tài sản và lệnh cấm đi lại nhắm vào các quan chức Venezuela, lần đầu tiên được Mỹ áp đặt dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama (hồi năm 2014, 2015), đã gây ra “đau khổ lan rộng”.

