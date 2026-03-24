Mỹ nói Iran muốn đạt thỏa thuận, Tehran phản ứng sao?

Tổng thống Donald Trump ngày 23/3 cho biết Mỹ đang đàm phán với một lãnh đạo Iran và khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này rất mong muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột.

Mỹ tung tin giả?

Theo AP, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng Iran muốn “đạt được một thỏa thuận”, đồng thời cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner -con rể của ông Trump - đã có cuộc đàm phán với một lãnh đạo Iran vào ngày 22/3. Ông chủ Nhà Trắng không tiết lộ đó là ai, nhưng khẳng định Mỹ chưa nói chuyện với Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, Iran phủ nhận đã có các cuộc đàm phán. “Không có cuộc đàm phán nào được tổ chức với Mỹ. Tin giả đã được sử dụng để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf viết trên mạng X.

Tổng thống Trump cho biết thêm nếu đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ tiến hành thu giữ uranium làm giàu của Iran, yếu tố then chốt trong chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Iran trước đây luôn kiên quyết từ chối yêu cầu này, khẳng định họ có quyền làm giàu uranium cho mục đích hòa bình.

Theo giáo sư Robert Goldston của Đại học Princeton, chuyên nghiên cứu về kiểm soát vũ khí và năng lượng nhiệt hạch, Iran đã hoàn thành 99% công đoạn ly tâm cần thiết để sản xuất uranium cấp độ vũ khí cho 9 đầu đạn hạt nhân. Tính đến tháng 6/2025, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính, Iran có 440,9 kg uranium làm giàu cao.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cho biết họ đã liên lạc với các bên tham chiến, đánh dấu dấu hiệu đầu tiên về sự phối hợp trung gian từ các cường quốc khu vực.

Tổng thống Trump đã gia hạn thời hạn cho Iran thêm 5 ngày để mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết việc gia hạn này “phụ thuộc vào kết quả của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”.

Phát biểu sau đó tại Tennessee, Tổng thống Trump nói chính quyền của ông đã đàm phán “trong một thời gian dài” với Iran.

“Họ muốn hòa bình. Họ đã đồng ý sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân,... nhưng chúng ta sẽ xem”, ông Trump nói, cho biết thêm rằng có “cơ hội rất lớn” để đạt được thỏa thuận trong tuần này, sau lời đe dọa đánh sập các nhà máy điện Iran.

Iran nói Tổng thống Trump đã "nhượng bộ"

Sau động thái thay đổi của ông Trump, các hãng tin bán chính thức Fars và Tasnim của Iran cho biết Tổng thống Mỹ đã "nhượng bộ" sau những cảnh báo cứng rắn từ Tehran.

Theo Tasnim, kể từ khi xung đột nổ ra, đã có những thông điệp gửi tới Tehran từ một số bên trung gian, nhưng phản hồi rõ ràng của Iran là sẽ tiếp tục phòng thủ cho đến khi đạt được mức răn đe cần thiết. Với kiểu chiến tranh tâm lý này, eo biển Hormuz sẽ không trở lại trạng thái trước khi xung đột nổ ra, cũng như thị trường năng lượng sẽ không yên ổn trở lại.

Một tòa nhà bị phá hủy ở Tehran, Iran, ngày 4/3. Ảnh: AP/Photo/Vahid Salemi.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran từng tuyên bố sẽ trả đũa nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa (tấn công các nhà máy điện Iran). Tehran cảnh báo sẽ tấn công các nhà máy điện cung cấp điện cho các căn cứ Mỹ, “cũng như các cơ sở kinh tế, công nghiệp và năng lượng mà người Mỹ có cổ phần”.

Ông Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, trước đó tuyên bố Iran sẽ coi các cơ sở hạ tầng trọng yếu trong khu vực là mục tiêu hợp pháp, bao gồm cả các nhà máy khử mặn nước biển quan trọng đối với nguồn nước uống của các quốc gia vùng Vịnh.

Hãng Fars đã công bố danh sách các cơ sở như vậy, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Cuối tuần qua, Iran đã phóng tên lửa nhắm vào thành phố Dimona của Israel, gần một cơ sở bị nghi ngờ liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Cơ sở này không bị hư hại.

Trong bối cảnh Mỹ triển khai thêm tàu tấn công đổ bộ và lính thủy đánh bộ tới Trung Đông, Hội đồng Quốc phòng Iran cảnh báo chống lại bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào.

Ông Trump cho biết ông không có kế hoạch đưa bộ binh vào Iran nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Israel đã gợi ý lực lượng mặt đất của họ có thể tham gia cuộc chiến.

