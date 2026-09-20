Đã cáo quan về quê ở ẩn, vì sao Trương Đình Ngọc vẫn bị tịch thu tài sản?

Khi Càn Long Đế phái người đến khám xét tư gia của Trương Đình Ngọc, chính một thói quen tốt của ông đã cứu mạng ông.

Khi màn đêm buông xuống, những làn khói bếp lững lờ bay lên từ ngôi làng cổ ở An Huy, Trương Đình Ngọc, từng là một vị đại thần quyền uy, giờ đây chỉ còn là một ông lão an hưởng tuổi già bên vài mảnh ruộng nhỏ.

Thế nhưng, cuộc sống bình yên ấy đã bị phá vỡ bởi một biến cố đột ngột và chấn động. Một người hầu hớt hải chạy vào, hoảng loạn kêu lên: "Thưa lão gia, nguy rồi! Quân triều đình đang bao vây bên ngoài!" Trong khoảnh khắc, ánh hoàng hôn chiếu rọi gương mặt Trương Đình Ngọc - giờ đã tái mét vì kinh hoàng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trong cơn bối rối, ông vội vã hỏi nguyên do.

Trương Đình Ngọc làm quan trải qua 3 đời hoàng đế nhà Thanh, gồm Khang Hi, Ung Chính và Càn Long.

Bất chấp thân hình già yếu, ông cố gắng tìm hiểu lý do tại sao triều đình lại bất ngờ ập đến. Sự thật ập đến như một gáo nước lạnh, dập tắt hoàn toàn chút cảm giác an toàn còn sót lại trong ông. Người chỉ huy toán quân không ai khác chính là Đức Bảo - Thượng thư Nội vụ phủ và là tâm phúc được hoàng đế Càn Long vô cùng sủng ái.

Với vẻ mặt nghiêm nghị, Đức Bảo dõng dạc tuyên đọc thánh chỉ, từng lời như nhát dao đâm thấu tim gan Trương Đình Ngọc. Cái cớ cho cuộc khám xét là hành vi tham nhũng của con rể ông, Chu Quyền. Để trừng phạt, hoàng Càn Long đế ra lệnh tịch thu toàn bộ những phần thưởng và quà tặng mà Trương Đình Ngọc đã nhận qua ba triều đại Khang Hi, Ung Chính và Càn Long. Đối với một vị lão thần đã quen với cuộc sống vinh hoa phú quý suốt đời, đây quả là một cú sốc kinh hoàng - một nỗi nhục nhã tột cùng.

Tuy nhiên, điều thực sự khiến Trương Đình Ngọc run rẩy chính là chỉ thị mà hoàng đế Càn Long đã thì thầm vào tai Đức Bảo: "Ngươi phải điều tra kỹ lưỡng xem Trương Đình Ngọc có che giấu bất kỳ khoản thu nhập bất chính nào khác hay không. Hơn nữa, hãy nhân cơ hội này lục soát thư từ và kho sách của lão - xem thử lão già ấy có viết điều gì tỏ ý bất mãn với Trẫm hay không!”. Ngay khoảnh khắc ấy, Trương Đình Ngọc cảm thấy như mình đang bị giam cầm trong một nhà tù vô hình, tứ bề bị vây hãm và chìm trong nỗi sợ hãi tột độ.

Đức Bảo dẫn theo hơn hai trăm binh lính ập vào phủ họ Trương, tràn ngập khắp nơi tựa như một đàn châu chấu. Chúng lục soát điên cuồng - lật tung rương hòm, đập phá khóa, thậm chí đào bới cả sàn nhà. khiến cả phủ đệ trở nên tan hoang, đảo lộn. Những bức thư pháp, tranh vẽ và cổ vật quý giá đều bị tịch thu không chút nương tay, ngay cả hầm chứa cũng bị càn quét sạch bách. Trương Đình Ngọc cùng gia quyến bàng hoàng, họ chỉ biết bất lực nhìn gia sản và địa vị năm xưa bị tước đoạt tàn nhẫn, lòng trĩu nặng nỗi tuyệt vọng và cảm giác bất lực tột cùng.

Thế nhưng, cuộc lục soát của Đức Bảo chẳng mang lại kết quả gì. Vị quan lão thành vốn nổi tiếng thanh liêm suốt cả cuộc đời này không hề để lại bất kỳ tài sản nào có thể bị tịch thu. Trong cơn giận dữ và nhục nhã, Đức Bảo ra lệnh tịch thu toàn bộ sách vở, văn bản và thư từ của Trương Đình Ngọc để áp giải về kinh thành.

Lúc ấy, số phận Trương Đình Ngọc như "ngàn cân treo sợi tóc”. Ông hiểu quá rõ sự khủng khiếp của các vụ án văn tự ngục - chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ dẫn đến tai ương diệt vong.

Nhiều tháng sau, Đức Bảo trở về tay trắng. Dù đã dành nửa tháng trời cho nhiệm vụ này, ông ta vẫn không tìm ra nổi một sơ hở hay bằng chứng phạm tội nào. Điều thực sự khiến ông ta nể phục chính là sự cẩn trọng tột độ của Trương Đình Ngọc. Vị quan văn này đã khéo léo giữ cho mọi tài sản và hành tung của mình hoàn toàn tách biệt khỏi chốn chính trường. Ngay cả cuốn "Niên phổ" (ghi chép về cuộc đời) của ông cũng chỉ liệt kê những ân thưởng mà hoàng đế ban tặng, chứ không hề chứa đựng dù chỉ một lời chỉ trích về việc triều chính. Đức Bảo không khỏi thán phục sự khôn ngoan của Trương Đình Ngọc - ông quả là bậc thầy sinh tồn, người đã nâng sự cẩn trọng lên tầm nghệ thuật.

Tuy nhiên, tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên. Trương Đình Ngọc từng là vị đại thần được tin cẩn, người được hoàng đế Ung Chính dày công bồi dưỡng để phò tá người kế vị. Trong những năm đầu triều Càn Long, ông đã tận tụy phục vụ hoàng đế. Mối quan hệ giữa hai người vừa là thầy trò, vừa là bạn hữu, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau.

Vậy tại sao sau này hoàng đế Càn Long lại đối xử khắc nghiệt với vị lão thần lỗi lạc ấy, thậm chí không chịu buông tha cho ông ngay cả khi ông đã cáo lão hồi hương?

Một trong những lý do nằm ở sự căm ghét tột độ của Càn Long đối với nạn bè phái trong triều đình. Ông hiểu rõ những bài học lịch sử về tác động tàn khốc mà các phe phái chính trị có thể gây ra cho một triều đại phong kiến. Lịch sử Trung Hoa đầy rẫy những cuộc xung đột như vậy - từ cuộc tranh giành phe phái Ngưu - Lý thời nhà Đường, cuộc đấu đá giữa phe "Tân" và phe "Cựu" thời Bắc Tống, cho đến sự đối đầu giữa Đông Lâm thư viện và phe hoạn quan thời nhà Minh - mỗi sự kiện đều mang lại tai ương cho hoàng tộc.

Hoàng đế Càn Long muốn xoá bỏ nạn pha cánh trong triều đình nhà Thanh.

Gia đình Trương Đình Ngọc đã nhiều đời làm quan, bản thân ông cũng có môn sinh, thuộc hạ trải khắp triều đình và bộ máy quan lại. Ông quy tụ được đông đảo quan lại người Hán về dưới trướng, tạo nên một thế lực chính trị đáng gờm. Càn Long coi đây là mầm mống của bè phái chính trị và quyết tâm dập tắt ngay từ trong trứng nước, dĩ nhiên, Trương Đình Ngọc trở thành mục tiêu hàng đầu.

Thế nhưng, Trương Đình Ngọc vốn khôn ngoan, luôn hành xử vô cùng cẩn trọng trên chính trường khiến Càn Long không thể tìm ra cớ để ra tay. Mãi đến năm 78 tuổi, ông mới sơ suất trong một chuyện nhỏ nhặt, tạo cơ hội cho Càn Long tước bỏ tước Bá và thậm chí thu hồi vinh dự được thờ phụng bài vị trong Thái Miếu.

Năm 1748, ở tuổi 77, Trương Đình Ngọc nhận thấy đã đến lúc nghỉ hưu nên xin phép về quê. Thế nhưng, Càn Long không chấp thuận. Cũng như Gia Cát Lượng năm xưa, Trương Đình Ngọc bị kỳ vọng phải tận tụy phục vụ triều đình cho đến hơi thở cuối cùng. Một năm sau, ông lại dâng sớ xin nghỉ hưu. Thấy vị đại thần già yếu và trí lực đã suy giảm, Càn Long không đành lòng ép buộc thêm nữa và cuối cùng đã chấp thuận cho ông từ quan.

Lẽ ra Trương Đình Ngọc phải cảm thấy nhẹ nhõm khi được nghỉ hưu sau một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng lòng ông vẫn chưa an yên. Ông quỳ trước mặt Càn Long, vừa khóc vừa khẩn cầu hoàng đế ban một văn bản bảo đảm - một lời cam kết sẽ tuân theo di chiếu của tiên đế Ung Chính và cho phép thờ phụng bài vị của ông trong Thái Miếu sau khi qua đời. Hành động này lại khiến Càn Long vô cùng tức giận. Nhà vua chưa bao giờ phủ nhận vinh dự này đối với ông. Việc Trương Đình Ngọc dùng chuyện đó làm điều kiện để đòi hỏi sự bảo đảm chẳng khác nào biểu hiện của sự thiếu tin tưởng.

Dù vô cùng tức giận, Càn Long không muốn rạn nứt quan hệ với vị đại thần lão thành này. Ông miễn cưỡng chấp thuận thỉnh cầu và ban chỉ dụ cho phép phối thờ trong Thái Miếu. Tuy nhiên, ngay khi Trương Đình Ngọc rời đi, cơn giận của Càn Long lại càng bùng phát dữ dội hơn. Ông viết một bài thơ đầy vẻ mỉa mai, châm biếm rồi ban cho Trương Đình Ngọc:

"Quỳ tâu bày tỏ nỗi niềm, khơi dậy lòng trắc ẩn và nỗi sầu muộn trong trẫm. Khanh tôn kính di chiếu Tiên đế, song lòng luyến tiếc danh vọng trần thế có lẽ đã đi quá giới hạn. Như Lưu Bá Ôn đất Thanh Điền, khanh xứng đáng được thờ phụng trong miếu điện - chớ lo tượng đài bị lật đổ như Trịnh Quốc năm xưa. Nếu trẫm chẳng phải Nghiêu, Thuấn, thì ai là Cao, Kỳ? Hãy để ngòi bút sử xanh phán xét cả hai ta”.

Qua những vần thơ ấy, Càn Long không hề che giấu sự bất mãn đối với Trương Đình Ngọc, ngầm chê trách ông là kẻ lẩm cẩm, không biết trân trọng ân sủng của hoàng đế.

Trương Đình Ngọc lại chẳng hề hay biết gì. Hôm sau, ông sai con trai vào cung tạ ơn còn bản thân thì ngủ ngon lành, cứ như thể cơn bão đang chực chờ ập đến chẳng hề liên quan gì tới mình. Càn Long vốn mong đợi Trương Đình Ngọc sẽ đích thân đến tạ ơn ngay lập tức, đằng này, ông ta dường như chẳng buồn diện kiến lần cuối - thái độ thoái triều ấy khiến hoàng đế vô cùng phẫn nộ. Ông vội vàng ra lệnh cho một vị Đại học sĩ soạn thảo chỉ dụ yêu cầu Trương Đình Ngọc phải có câu trả lời dứt khoát.

Vị Đại học sĩ được giao soạn thảo chỉ dụ lại chính là Vương Hựu Đôn, một môn sinh của Trương Đình Ngọc. Hiểu rõ tình cảnh nguy nan của thầy mình, Vương Hựu Đôn đã bí mật báo tin. Nghe tin, Trương Đình Ngọc toát mồ hôi lạnh, nhận ra danh tiếng cả đời mình đang đứng bên bờ vực sụp đổ; ngay sáng hôm sau, khi chỉ dụ chính thức còn chưa kịp tới nơi, ông đã vội vã vào cung quỳ gối tạ tội. Một vị Đại học sĩ đã tiết lộ cơ mật triều đình ngay dưới mắt Càn Long - nếu đây không phải là hành vi kết bè kết cánh thì là gì?

Chớp lấy cơ hội ngàn vàng này để trấn áp nạn bè phái, Càn Long quyết tâm hạ bệ hoàn toàn Trương Đình Ngọc. "Chỉ những người có công lao hiển hách mới xứng đáng được vinh dự thờ phụng bài vị trong Thái Miếu, còn “ngươi” (Trương Đình Ngọc), liệu có thực sự xứng đáng?” hoàng đế giận dữ chất vấn.

Thói quen cẩn trọng đã giúp Trương Đình Ngọc và gia đình toàn mạng.

Run rẩy, Trương Đình Ngọc đáp: "Thần đã tự đề cao bản thân quá mức, xin bệ hạ tước bỏ vinh dự này và trừng phạt tội lỗi của thần”.

Cuối cùng, Trương Đình Ngọc bị tước bỏ tước hiệu quý tộc và bị thu hồi vinh dự được thờ phụng trong Thái Miếu. Khi Trương Đình Ngọc cáo lão về quê, chẳng có lấy một người nào đến tiễn đưa, thế lực bè phái của ông đã hoàn toàn tan rã dưới sự cai trị sắt đá của Càn Long.

Đây chính là bước khởi đầu trong chiến dịch chống bè phái của Càn Long. Ngoài ra, sự khôn ngoan, sắc sảo của Trương Đình Ngọc cũng khiến Càn Long cảm thấy bất an.

Chính hoàng đế Khang Hi là người đã phát hiện ra tài năng của Trương Đình Ngọc, nhưng Ung Chính Đế mới là người trọng dụng ông hết mực. Hai người cùng tuổi và có tình cảm gắn bó như anh em - một mối quan hệ vượt xa khuôn khổ quân thần thông thường. Có lần, khi Trương Đình Ngọc xin phép về quê, Ung Chính vô cùng nhớ nhung ông, thậm chí còn viết trong một bản tấu rằng: "Trẫm lên ngôi mười một năm nay, chưa từng có ngày nào xa khanh. Danh nghĩa là vua tôi, nhưng thực chất là tri kỷ, khanh đi vắng mới một tháng mà trẫm đã thấy nhớ khanh vô cùng”. Tình bạn chân thành này được ghi lại trong cuốn "Trương Đình Ngọc niên phổ”.

Trước khi băng hà, Ung Chính đã ban chỉ dụ cho phép bài vị của Trương Đình Ngọc được thờ tại Thái Miếu - biến ông thành vị quan người Hán duy nhất trong lịch sử nhà Thanh nhận được vinh dự này, một đặc ân vượt xa cả những danh thần cuối thời Thanh như Tăng Quốc Phiên hay Lý Hồng Chương.

Tuy nhiên, sang thời Càn Long, cục diện đã thay đổi. Ban đầu, Càn Long rất trọng vọng Trương Đình Ngọc - một phần vì vị quan khi ấy đã 65 tuổi này từng góp công lớn giúp ông kế vị thuận lợi - và thậm chí còn phong ông tước Tam đẳng Bá, tước vị cao nhất mà một người Hán từng đạt được dưới triều Thanh.

Thế nhưng, theo thời gian, Càn Long ngày càng lão luyện trong việc trị quốc, trong khi Trương Đình Ngọc đã già yếu và không còn nhiều giá trị sử dụng. Quan trọng hơn, phong thái của Trương Đình Ngọc luôn mực thước, hoàn hảo không tì vết. Chính sự khôn ngoan và cẩn trọng ấy lại khiến Càn Long luôn cảm thấy bất an, buộc nhà vua phải thường trực đề phòng. Mối quan hệ vua tôi như vậy khó lòng bền vững.

Rốt cuộc, dù may mắn thoát án tử hình, Trương Đình Ngọc vẫn bị tước bỏ mọi vinh dự cuối cùng. Việc tịch thu gia sản đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông, và từ đó, các môn sinh cũng chẳng dám lui tới thăm hỏi, khiến "phe cánh họ Trương" hoàn toàn tan rã.

Năm 1755, vị đại thần cao tuổi - người đã sống thêm được 5 năm nữa - qua đời trong nỗi niềm tiếc nuối khôn nguôi. So với những danh thần, mãnh tướng từng có kết cục bi thảm, những năm tháng cuối đời của ông quả thực vô cùng hiu hắt. Khi tin Trương Đình Ngọc qua đời truyền về kinh thành, Càn Long nhớ lại quãng thời gian mười bốn năm gắn bó với vị lão thần, lòng trào dâng niềm thương cảm. Ông quyết định khôi phục vinh dự được thờ tại Thái Miếu, cho phép Trương Đình Ngọc được mãi mãi ở bên cạnh Ung Chính Đế. Tuy nhiên, người ta tự hỏi liệu linh hồn Trương Đình Ngọc ở thế giới bên kia có hay biết rằng cuối cùng ông cũng đã nhận được sự an ủi muộn màng này hay không.