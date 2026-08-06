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Xã hội

Camera phạt nguội ghi nhận hơn 3.000 ô tô vi phạm ở Phú Thọ trong tháng 7

Hệ thống camera giám sát giao thông tại Phú Thọ ghi nhận 3.055 trường hợp ô tô vi phạm trong tháng 7-2026, trong đó chạy quá tốc độ chiếm hơn 78%.

Nguyễn Hinh

Ngày 6/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện và lập thông báo vi phạm đối với 3.055 trường hợp ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát.

Các trường hợp vi phạm được ghi nhận tại các địa bàn gồm phường Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc và xã Yên Lạc.

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Hệ thống camera giao thông tại Việt Trì.

Theo thống kê, chạy quá tốc độ là hành vi vi phạm phổ biến nhất với 2.383 trường hợp, chiếm gần 80% tổng số vi phạm. Tiếp đến là 485 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và 187 trường hợp không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe.

Phòng CSGT cho biết hệ thống camera giám sát giúp phát hiện vi phạm một cách khách quan, chính xác và minh bạch. Dữ liệu hình ảnh được truyền trực tiếp về Trung tâm Thông tin chỉ huy để phục vụ công tác phân tích, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo cơ quan công an, các hành vi như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ hay không thắt dây đai an toàn đều là những nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng. Việc tăng cường xử lý các lỗi này góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt là tuân thủ tốc độ, tín hiệu đèn giao thông và thắt dây đai an toàn nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, kết hợp tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

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