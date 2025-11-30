MTTQ Việt Nam tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng cứu trợ 4 tỉnh thiệt hại do bão lũ

Đây là 4 tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Theo đó, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk số tiền 50 tỷ đồng; tỉnh Khánh Hòa số tiền 40 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai số tiền 30 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng số tiền 30 tỷ đồng.

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phân bổ số tiền 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Như vậy, đến thời điểm này, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ số tiền 275 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

Trong đó, phân bổ hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa số tiền 60 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk số tiền 90 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai số tiền 75 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng số tiền 50 tỷ đồng.

Số tiền này chính là tình cảm, là tấm lòng của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động; Các tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; Các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cùng phát huy truyền thống nhân ái, chung tay ủng hộ thông qua số tài khoản tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Số tiền được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch tới tận tay nhân dân bị thiệt hại bởi mưa lũ, góp thêm nguồn lực để đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này; giúp bà con có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất và có thêm niềm tin, động lực, điều kiện để đứng dậy sau bão lũ.