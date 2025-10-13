Hải Phòng chuyển 1 tỷ đồng tài trợ bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào bão lụt

Ngày 13/10, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, do ảnh hưởng của cơn Bão số 11 gây ngập lụt tại nhiều tỉnh, thành khu vực miền Bắc, UBND thành phố Hải Phòng đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2025.

Theo đó, với tinh thần tương thân tương ái, tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, thành phố Hải Phòng đã đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T chuyển toàn bộ kinh phí tài trợ bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lụt, tổng số tiền là 1 tỷ đồng.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp trong cộng đồng.

Theo thống kê, từ ngày 1 đến 22/8 âm lịch năm 2025, Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã đón khoảng 32,5 vạn lượt khách tham quan, tăng 214% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024 chịu ảnh hưởng của bão Yagi) và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023.

Lượng du khách đến với khu di tích những ngày qua liên tục tăng cao không chỉ khẳng định sức hút của giá trị di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc mà còn cho thấy hiệu quả từ việc quảng bá di sản sau khi được vinh danh là Di sản văn hóa thế giới và công tác tổ chức lễ hội được thành phố tích cực triển khai với nhiều điểm đổi mới.

Tháng 7/2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, trong đó, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc là 1 trong 5 điểm di tích của Hải Phòng thuộc quần thể này.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 diễn ra từ ngày 01/10, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không gian lễ hội tại Khu di tích Kiếp Bạc cũng được mở rộng từ nghi môn đền Kiếp Bạc tới sông Lục Đầu, tạo điều kiện cho người dân và du khách được trải nghiệm không gian văn hóa – tâm linh một cách sâu sắc, trọn vẹn hơn. Công tác tổ chức bảo đảm vừa trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, vừa hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với du khách.

Phần lễ được thực hiện đầy đủ các nghi thức, tái hiện giá trị lịch sử – văn hóa độc đáo của miền di sản; phần hội phong phú với nhiều hoạt động có chiều sâu, gắn với trải nghiệm văn hóa - du lịch - ẩm thực - làng nghề thông qua Tuần Văn hóa – Du lịch – Xúc tiến thương mại với quy mô lớn và chuỗi hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa – nghệ thuật dân gian phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân.

Dịp Lễ hội mùa thu Côn Sơn. - Kiếp Bạc năm nay, thành phố Hải Phòng triển khai giới thiệu sản phẩm du lịch mới, với 3 tour trải nghiệm chủ đề “Một hành trình – 5 điểm đến Di sản thế giới”, “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm”, “Khám phá Di sản Côn Sơn – Kiếp Bạc”,…nhằm đem đến cho du khách những góc nhìn mới mẻ, hấp dẫn về vùng đất địa linh nhân kiệt.