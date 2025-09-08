Hà Nội

Xã hội

Một người dân tử vong khi đốt rẫy ở Quảng Trị

Trong quá trình đốt thực bì, ông H.T.L. (Quảng Trị) không may bị ngạt khí dẫn tới tử vong tại chỗ.

Hạo Nhiên

Ngày 8/9, thông tin từ UBND xã Phong Nha (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người dân tử vong khi đi đốt rẫy keo.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 7/9, ông H.T.L (SN 1963, trú xã Phong Nha) vào khu vực rừng keo của gia đình để thu dọn cành nhánh sau khai thác và đốt để chuẩn bị trồng mới.

1000042247-17572527697312135643229.jpg
Người thân đang tổ chức mai táng cho ông H.T.L.

Tuy nhiên, trong quá trình đốt, ông L. không may bị ngạt khói dẫn đến ngất xỉu, sau đó, ngọn lửa lan qua khiến ông tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 16h ngày 7/9, người thân mới phát hiện sự việc và đưa thi thể ông L. về nhà.

Trước đó, chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tìm thấy thi thể bà Lê Thị T, SN 1961, trú tại thôn Phùng Lâm (xã Hướng Phùng) bị đuối nước tử vong khi đi làm rẫy.

Hiện, thi thể 2 nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
