Xã hội

Người phụ nữ ở Quảng Trị đuối nước tử vong khi đi làm rẩy

Ngày 7/9, trong lúc đi làm rẫy, bà Lê Thị T. (Quảng Trị) không may bị đuối nước tử vong.

Hạo Nhiên

Tối 7/9, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tìm thấy thi thể một phụ nữ tử vong nghi do đuối nước trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, Đồn Biên phòng Hướng Phùng nhận được tin báo từ người dân về việc có một trường hợp nghi bị đuối nước khi đi làm rẫy tại thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

z6987108663035-546b56b1226a130e065fbb9ad8335f9f.jpg
Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy.

Ngay sau đó, đơn vị đã khẩn trương cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Hướng Phùng tổ chức tìm kiếm.

Đến 16h30, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân tại cuối con suối thuộc địa phận thôn Phùng Lâm, cách vị trí ban đầu khoảng 800m.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là bà Lê Thị T. (SN 1961), trú tại thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Đi rẩy #đuối nước #tử vong #Quảng Trị #tìm kiếm

Xã hội

Nam thanh niên đuối nước tử vong khi đi bắt ếch ở Hà Tĩnh

Đi bắt ếch trong đêm, nam thanh niên ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không may bị đuối nước, tử vong.

Ngày 02/09, thông tin từ UBND xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa có một nam thanh niên bị đuối nước tử vong khi đi bắt ếch.

Trước đó, tối 01/09, anh N.T.Đ (17 tuổi, trú tại thôn 1 Bồng Giang, xã Mai Hoa) đi bắt ếch đến sáng 02/09 không thấy về.

Xã hội

Thêm một người đàn ông ở Hà Tĩnh bị đuối nước khi đi thả lưới bắt cá

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước khi đi thả lưới bắt cá ở xã Tứ Mỹ.

Tối 01/9, thông tin từ UBND xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước khi đi thả lưới bắt cá tại khu ruộng Cồn Gáo.

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 01/9, ông N.Đ.N (SN 1954, thôn 2, xã Tứ Mỹ) chèo thuyền thả lưới bắt cá tại khu ruộng Cồn Gáo. Đến hơn 12h, người thân không thấy ông N. về nhà nên đi tìm và báo với chính quyền địa phương.

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông trong nhà hoang ở Lâm Đồng

Ngửi thấy mùi hôi phát ra từ căn nhà bỏ hoang, người dân phường Bình Thuận (Lâm Đồng) tới kiểm tra thì tá hoả phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy.

Ngày 01/9, thông tin từ UBND phường Bình Thuận (Lâm Đồng) xác nhận, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ thi thể một người đàn ông được phát hiện trong nhà kho bỏ hoang.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện mùi hôi phát ra từ căn nhà kho bỏ hoang, cạnh ga Phú Hội cũ (khu phố Đại Thiện 1, phường Bình Thuận) nên tới kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đang trong tình trạng phân hủy mạnh, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

