Người phụ nữ ở Quảng Trị đuối nước tử vong khi đi làm rẩy

Ngày 7/9, trong lúc đi làm rẫy, bà Lê Thị T. (Quảng Trị) không may bị đuối nước tử vong.

Tối 7/9, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tìm thấy thi thể một phụ nữ tử vong nghi do đuối nước trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, Đồn Biên phòng Hướng Phùng nhận được tin báo từ người dân về việc có một trường hợp nghi bị đuối nước khi đi làm rẫy tại thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy.

Ngay sau đó, đơn vị đã khẩn trương cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Hướng Phùng tổ chức tìm kiếm.

Đến 16h30, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân tại cuối con suối thuộc địa phận thôn Phùng Lâm, cách vị trí ban đầu khoảng 800m.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là bà Lê Thị T. (SN 1961), trú tại thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch: