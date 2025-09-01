Thêm một người đàn ông ở Hà Tĩnh bị đuối nước khi đi thả lưới bắt cá

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước khi đi thả lưới bắt cá ở xã Tứ Mỹ.

Tối 01/9, thông tin từ UBND xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước khi đi thả lưới bắt cá tại khu ruộng Cồn Gáo.

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 01/9, ông N.Đ.N (SN 1954, thôn 2, xã Tứ Mỹ) chèo thuyền thả lưới bắt cá tại khu ruộng Cồn Gáo. Đến hơn 12h, người thân không thấy ông N. về nhà nên đi tìm và báo với chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm và phát hiện chiếc thuyền cùng dụng cụ đánh cá ở vùng ruộng nước sâu nhưng không có người.

Đến khoảng 17h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông N. tại khu ruộng Cồn Gáo.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông N.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 30/8, anh N.V.Q (SN 1982, trú thôn Thiên Thai, xã Toàn Lưu) đi thả lưới bắt cá tại khu vực Cầu Kè - thôn Thiên Thai. Đến đêm muộn không thấy anh Q. về, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay lập tức, 16 chiến sĩ Công an xã Toàn Lưu cùng 8 chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và lực lượng quân sự, người dân, các đội thiện nguyện đã triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Sau một ngày nỗ lực, đến 17h20' ngày 31/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Q. tại khu vực Cầu Kè - thôn Thiên Thai.

>>> Mời độc giả xem thêm video phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch: