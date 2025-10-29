Hà Nội

Một người dân Quảng Ngãi mất tích do nước lũ cuốn trôi, tìm kiếm gặp khó khăn

Mưa lớn nhiều ngày khiến mực nước trên các sông của tỉnh Quảng Ngãi dâng cao. Trong sáng 29/10, nhiều nơi xấp xỉ mức lũ lịch sử các năm 1999, 2013.

Hà Ngọc Chính

Trưa 29/10, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) Đinh Xuân Hòa cho biết, trên địa bàn xã có một trường hợp không may bị nước lũ cuốn trôi, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Vụ việc xảy ra khoảng 19h ngày 28/10. Ông A Pôr, sinh năm 1994, trú thôn Làng Đung, xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) đi dọc theo suối Đăk Mỹ, không may trượt chân bị nước cuốn trôi và mất tích.

an1.jpg
Suối Đăk Mỹ nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm nạn nhân hiện tại gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Ngọc Chí.

Nhận được tin, UBND xã Ngọc Linh đã khẩn trương tổ chức lực lượng tìm kiếm, tuy nhiên do mưa lớn, suối Đăk Mỹ nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, đến 11h trưa ngày 29/10 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích.

Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh khuyến cáo, hiện vẫn đang mưa lớn, nước suối Đăk Mỹ chảy xiết, người dân nên ở nhà, hạn chế đi lại trong thời điểm mưa lũ.

cuu.jpg
Lãnh đạo UBND xã Ngọc Linh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và trước mắt hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng. Ảnh ĐVCC

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão, từ ngày 25/10 đến nay, trên địa bàn xã Ngọc Linh có mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tiếp tục diễn ra. UBND xã đã tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống kịp thời, không để bị động.

