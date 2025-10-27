Hà Nội

Xã hội

Lũ lớn cuốn sập cầu Le No ở TP Huế, hàng ngàn hộ dân bị chia cắt

Nước lũ cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về đã làm sập cầu Le No (xã Khe Tre, TP Huế), khiến hàng ngàn hộ dân bị chia cắt.

Hạo Nhiên

Chiều 27/10, thông tin từ UBND xã Khe Tre (khu vực thượng nguồn TP Huế) cho biết, mưa lớn khiến lũ từ thượng nguồn đổ về làm sập cầu Le No, gây chia cắt cho hàng ngàn hộ dân.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày (27/10) do mưa lớn, nước từ đầu nguồn đổ về nhánh sông Tả Trạch rất mạnh, tạo thành dòng lũ lớn. Cây cầu Le No không chịu được sức nước đã bị sập.

0e99d2be-1ec7-44f5-b1a4-1819cb9c6001.jpg
Cầu Le No bị nước lũ cuốn sập.

Được biết, cầu Le No là tuyến đường chính nối tổ dân phố 3 thôn Phú Mậu và thôn K4 với tuyến đường trung tâm của xã Khe Tre. Việc cầu Le No bị sập khiến hàng ngàn hộ dân tại khu vực này bị chia cắt, cô lập.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng TP Huế đã có mặt tại hiện trường, tiến hành rào chắn hai đầu cầu, đặt biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lũ trên sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (Đà Nẵng) đang lên nhanh; các sông ở Nam Quảng Trị, Quảng Ngãi đang lên.

z71588847676866969372e1f5f8d21db0ffba7ed06a852-17615281102431991001672.jpg
Lực lượng chức năng TP Huế di dời người dân đến nơi an toàn.

Trong 12h tới, lũ trên các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục lên nhanh; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc lên trên mức lịch sử năm 2020 từ 0,2 – 0,3m; trên sông Hương tại trạm Kim Long, sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và trên mức BĐ3 từ 0,6-1,3m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở TP Huế và TP Đà Nẵng; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan:

(Nguồn: MXH)
