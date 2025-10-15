Hà Nội

Xã hội

Tìm kiếm người phụ nữ mất tích sau khi rơi thác Voi Lâm Đồng

Chị P.T.N.N. rơi xuống dòng nước xiết của thác Voi khi đi chơi, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa thành công.

Bảo Giang

Ngày 15/10, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng chính quyền xã Nam Ban Lâm Hà tiếp tục triển khai tìm kiếm một phụ nữ nghi rơi xuống thác Voi, khu vực thu hút nhiều du khách tham quan, chụp ảnh nhưng tiềm ẩn không ít nguy hiểm.

1.jpg
Khu vực thác Voi, xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) là nơi địa hình hiểm trở, nước chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho du khách. Ảnh: Minh Hậu

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị P.T.N.N. (SN 1985, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà. Sáng 14/10, chị N. đến quán cà phê ven thác để sử dụng dịch vụ. Một thời gian sau, nhân viên phát hiện chị để lại toàn bộ vật dụng cá nhân rồi “biến mất” khỏi khu vực. Khi trích xuất camera an ninh, hình ảnh cho thấy chị N. di chuyển ra gần mép thác, sau đó rơi xuống dòng nước chảy xiết.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nam Ban Lâm Hà và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm dọc khu vực hạ lưu thác Voi. Đến 16h30 ngày 15/10, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai nhưng chưa có kết quả.

