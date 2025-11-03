"Một mình một ngựa", Công ty Bách Khương thắng trọn gói thầu tại Lâm Đồng

Là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng Gói thầu số 03 tại UBND xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng). Năm 2025, Công ty Bách Khương ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 18/18 gói.

Vừa qua, UBND xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 03: Xây lắp công trình" thuộc dự án "Đầu tư tuyến nước sạch các khu phố, thị trấn Ma Lâm".

Gói thầu này có mã thông báo mời thầu (TBMT) là IB2500286934-00, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính, được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Nhà thầu duy nhất và tỷ lệ tiết kiệm 7,9%

Theo các tài liệu, gói thầu được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) tại Quyết định số 3167/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND huyện Hàm Thuận Bắc. Giá gói thầu được phê duyệt là 1.681.552.461 đồng.

Bên mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Triệu Tín.

Biên bản mở thầu ngày 03/07/2025 cho thấy, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Vận tải Bách Khương (MSDN: 3401141885).

Trong văn bản báo cáo về việc xử lý tình huống trong đấu thầu, Bên mời thầu (Công ty Triệu Tín) cho biết, tại thời điểm đóng thầu (15:00 ngày 03/07/2025) có 01 nhà thầu tham gia. Căn cứ điểm b khoản 5 Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Chủ đầu tư đã cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá. Việc mở thầu diễn ra lúc 15:11 cùng ngày.

Giá dự thầu của Công ty Bách Khương là 1.548.360.457 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 7,92%.

Ngày 05/07/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Triệu Tín đã lập Báo cáo đánh giá E-HSDT. Tổ chuyên gia (gồm các ông Lê Thúc Thiên, Võ Đức Bảy, Võ Văn Dũng) đã đánh giá E-HSDT của Công ty Bách Khương.

Theo Báo cáo đánh giá, nhà thầu duy nhất này được đánh giá "Đạt" về tính hợp lệ , "Đạt" về năng lực và kinh nghiệm và "Đạt" về kỹ thuật. Cụ thể, về kinh nghiệm, nhà thầu cung cấp 01 hợp đồng tương tự là "Mở rộng tuyển ông cấp nước thôn Văn Lâm, xã Hàm Mỹ..." (HĐ số 04/2022/HĐXL) với giá trị 1.765.663.112 đồng, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (yêu cầu 833.000.000 đồng ).

Do chỉ có 01 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, tổ chuyên gia đã kết luận không cần xếp hạng nhà thầu (theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT) và đề nghị mời Công ty Bách Khương vào đối chiếu tài liệu.

Ngày 14/10/2025, ông Nguyễn Ngọc Anh – Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận (tên mới của Chủ đầu tư UBND thị trấn Ma Lâm sau sáp nhập) đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Vận tải Bách Khương đã trúng thầu với giá 1.548.360.457 đồng, đúng bằng giá dự thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày.

quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Xây lắp công trình" thuộc dự án "Đầu tư tuyến nước sạch các khu phố, thị trấn Ma Lâm". Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu: Trúng 25/26 gói thầu?

Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Vận tải Bách Khương được thành lập ngày 04/01/2017, do bà Lê Thị Ngọc Tuyền làm Giám đốc.

Theo dữ liệu, Công ty Bách Khương là doanh nghiệp nhỏ. Địa chỉ trụ sở sau sáp nhập được ghi nhận tại "480 Đường 8/4, Thôn Lâm Giáo, Xã Hàm Thuận, Tỉnh Lâm Đồng" – trùng khớp với địa bàn của Chủ đầu tư (UBND xã Hàm Thuận).

Mặc dù có quy mô khiêm tốn, lịch sử đấu thầu của Công ty Bách Khương lại rất ấn tượng. Dữ liệu tổng hợp cho thấy, trong lịch sử hoạt động, doanh nghiệp này đã tham gia 26 gói thầu, trúng 25 gói và chỉ trượt 01 gói. Tổng giá trị trúng thầu (với vai trò độc lập) là 16.564.388.736 đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ 25 gói trúng thầu đều là với vai trò nhà thầu độc lập. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Bách Khương là 96,53%.

Riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 23/10/2025), Công ty Bách Khương đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%, khi tham gia 18 gói thầu và trúng cả 18 gói.

"Hệ sinh thái" quen thuộc

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty Bách Khương cho thấy sự tập trung rõ rệt tại một số bên mời thầu cụ thể.

Thứ nhất, là mối quan hệ với chính bên mời thầu/đơn vị tư vấn của gói thầu vừa trúng – Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Triệu Tín. Công ty Bách Khương đã tham gia 7 gói thầu do Triệu Tín mời, và trúng 6/7 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu 8.495.889.816 đồng. Gói thầu duy nhất Bách Khương trượt (Gói thầu số 22) là gói thầu có 2 nhà thầu khác cùng tham gia.

Thứ hai, mối quan hệ "bất bại" của Bách Khương là với Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận. Tại bên mời thầu này, Công ty Bách Khương đã tham gia 16 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 16 gói.

Điểm đặc biệt là hàng loạt gói thầu tại BMT này được trúng theo hình thức "chỉ định thầu rút gọn". Chỉ riêng trong năm 2025, Bách Khương đã trúng 15 gói chỉ định thầu rút gọn tại đây, chủ yếu trong tháng 8/2025, với các gói thầu sửa chữa kênh, mương, công trình thủy lợi.

Việc một doanh nghiệp với quy mô nhỏ có thể liên tiếp trúng thầu, đạt tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối (96%) và 100% trong năm 2025, đặc biệt là tại các bên mời thầu quen thuộc hoặc với tư cách là nhà thầu duy nhất tham dự, đang đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch trong các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn (như Nghị định 24/2024/NĐ-CP) được ban hành với mục tiêu cốt lõi là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Dư luận mong đợi các chủ đầu tư, bên mời thầu và cơ quan quản lý nhà nước giám sát chặt chẽ hơn nữa quy trình lựa chọn nhà thầu, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn nhà nước (dù là vốn sự nghiệp) đạt hiệu quả cao nhất.