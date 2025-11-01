Gói thầu 8,88 tỷ tại Mỏ Cày Nam: Giá chào sít sao giữa Cầu đường Bến Tre và Ba Vũ

Cầu đường Bến Tre và Ba Vũ "so găng" tại gói thầu xây lắp 8,88 tỷ đồng. Chênh lệch giá chỉ 14,37 triệu đồng, nhưng lịch sử đấu thầu và mối quan hệ với chủ đầu tư đang cho thấy sự khác biệt rõ rệt.

Ban Quản lý dự án khu vực Mỏ Cày Nam (BMT) đang trong quá trình xét thầu gói thầu "Thi công xây dựng" (mã TBMT IB2500456835-00), thuộc hạng mục các tuyến đường nhánh bổ sung của dự án Đường từ ngã tư Chín Dậu đến QL.60, huyện Mỏ Cày Nam cũ.

Gói thầu này được phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) theo Quyết định số 30/QĐ-BQLDAKV ngày 15/09/2025, do ông Phạm Thanh Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Mỏ Cày Nam ký, thay thế Quyết định số 1871/QĐ-UBND (ngày 04/6/2025).

Theo KHLCNT mới, gói thầu có giá 8.887.008.782 đồng. Giá dự toán của gói thầu được duyệt là 8.694.108.408 đồng. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phê duyệt theo Quyết định số 49/QĐ-BQLDAKV ngày 16/10/2025.

Biên bản mở thầu ngày 25/10/2025 ghi nhận sự tham gia của 2 nhà thầu. Diễn biến giá thầu cho thấy một cuộc cạnh tranh sát sao về mặt con số.

Giá chào thấp nhất chênh lệch chỉ 14,37 triệu đồng

Theo biên bản mở thầu, hai nhà thầu tham dự là Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre và Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Ba Vũ.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre (MST 1300786756) đưa ra giá dự thầu là 8.153.600.097 đồng, không áp dụng giảm giá.

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Ba Vũ (MST 2100620240) có giá dự thầu ban đầu là 8.754.523.979 đồng, kèm thư giảm giá 6,7%. Giá dự thầu sau giảm giá là 8.167.970.872 đồng.

Đối chiếu với giá dự toán 8.694.108.408 đồng, cả hai nhà thầu đều chào giá thấp hơn. Giá sau giảm của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Ba Vũ đạt tỷ lệ tiết kiệm 6,05%.

Tuy nhiên, giá của Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre thấp hơn, đạt tỷ lệ tiết kiệm 6,22% so với dự toán. Mức chênh lệch tuyệt đối giữa hai nhà thầu chỉ là 14.370.775 đồng.

Nếu chỉ xét trên yếu tố giá thấp nhất, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre đang tạm giữ lợi thế. Tuy nhiên, theo quy định đấu thầu hiện hành, giá không phải là yếu tố duy nhất. Việc phân tích năng lực và lịch sử đấu thầu của hai doanh nghiệp này cho thấy nhiều điểm đáng chú ý.

Năng lực nhà thầu: Tỷ lệ trúng/trượt đối nghịch

Dữ liệu về hoạt động đấu thầu cho thấy sự khác biệt rõ rệt về hiệu suất của hai nhà thầu, đặc biệt là trong năm 2025.

Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre (MST 1300786756), địa chỉ tại phường Sơn Đông, Vĩnh Long, có lịch sử đấu thầu khá dày dặn. Dữ liệu ghi nhận nhà thầu này đã tham gia 97 gói thầu, trúng 81 gói, trượt 13 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu trên tổng số gói đã có kết quả (94 gói) là khoảng 86%.

Riêng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre tham gia 9 gói thầu, đã có kết quả 8 gói, trong đó trúng 5 và trượt 3. Gói thầu IB2500456835 là gói thứ 9 đang chờ kết quả.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Ba Vũ (MST 2100620240), địa chỉ tại phường Nguyệt Hóa, Vĩnh Long, tham gia thị trường tích cực hơn với 119 gói thầu, trong đó trúng 62 gói, trượt 53 gói, 2 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu trên tổng số gói đã có kết quả (115 gói) là khoảng 54%.

Đáng chú ý, trong năm 2025, hiệu suất của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Ba Vũ có dấu hiệu sụt giảm. Nhà thầu này tham gia 24 gói thầu, nhưng đã trượt tới 15 gói, trúng 7 gói, và 2 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói thầu này). Tỷ lệ trúng thầu trong năm 2025 (tính trên số gói đã có kết quả) chỉ đạt khoảng 31,8%.

Mối quan hệ với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn

Một khía cạnh khác cần phân tích là mối quan hệ của các nhà thầu với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập E-HSMT.

Theo Quyết định 49/QĐ-BQLDAKV, đơn vị được giao nhiệm vụ liên quan đến hồ sơ là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Gia Long (căn cứ Tờ trình số 16.10/TTr-HSMT).

Dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre có mối quan hệ hợp tác rất "có duyên" với cả hai đơn vị này:

Với Ban Quản lý dự án khu vực Mỏ Cày Nam (Chủ đầu tư): Nhà thầu đã tham gia 4 gói thầu, trong đó trúng cả 3 gói đã có kết quả. Gói thầu IB2500456835 là gói thứ 4 đang chờ.

Với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Gia Long (Tư vấn): Nhà thầu đã tham gia 10 gói thầu do đơn vị này mời thầu, trúng tới 9 gói và chỉ trượt 1 gói.

Ngược lại, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Ba Vũ dường như là một nhà thầu "lạ" và "kém duyên":

Với Ban Quản lý dự án khu vực Mỏ Cày Nam (Chủ đầu tư): Đây là lần đầu tiên nhà thầu này tham gia gói thầu do BMT mời.

Với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Gia Long (Tư vấn): Dữ liệu ghi nhận trong năm 2024, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Ba Vũ đã tham gia 4 gói thầu do đơn vị này mời thầu và trượt cả 4 gói.

Như vậy, trong cuộc cạnh tranh này, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre không chỉ có lợi thế về giá (thấp hơn 14,37 triệu đồng), mà còn có lịch sử trúng thầu áp đảo khi tham gia các gói thầu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn liên quan.

Góc nhìn chuyên gia về luật định

Bối cảnh pháp lý của gói thầu này đang được điều chỉnh bởi các quy định mới nhất, bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, các Luật sửa đổi số 57/2024/QH15 và 90/2025/QH15, cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC. Các văn bản này đều nhấn mạnh 5 nguyên tắc cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn mới như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã siết chặt trách nhiệm của chủ đầu tư và bên mời thầu. Việc đánh giá E-HSMT phải dựa trên các tiêu chí đã được phê duyệt trong E-HSMT, trong đó giá là một yếu tố quan trọng, nhưng năng lực và kinh nghiệm là bắt buộc. Mục tiêu cuối cùng là 'hiệu quả kinh tế', đòi hỏi sự công tâm tuyệt đối trong quá trình xét thầu."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Nguyên tắc 'cạnh tranh, công bằng, minh bạch' là xương sống của hoạt động đấu thầu. 'Trách nhiệm giải trình' cũng được Luật nhấn mạnh. Dù nhà thầu nào có giá thấp hơn, hay có lịch sử 'quen mặt' hơn, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình toàn bộ quá trình đánh giá, đảm bảo nhà thầu được chọn đáp ứng đầy đủ yêu cầu năng lực kỹ thuật, tài chính, và không có yếu tố nào làm sai lệch kết quả lựa chọn."

Gói thầu IB2500456835 hiện đang trong giai đoạn xét thầu. Dư luận đang quan sát liệu Ban Quản lý dự án khu vực Mỏ Cày Nam sẽ lựa chọn nhà thầu dựa trên tiêu chí nào là then chốt, để đảm bảo cao nhất tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo đúng tinh thần Luật Đấu thầu.