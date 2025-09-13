Hà Nội

Một học sinh đuối nước tử vong khi tắm hồ cá ở Hà Tĩnh

Đang tắm ở hồ cá cùng nhóm bạn, em N.T.X (SN 2017, Hà Tĩnh) không may bị đuối nước tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 13/9, thông tin từ UBND phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến một học sinh tử vong thương tâm.

Theo đó, chiều ngày 13/9, một nhóm 3 em nhỏ ở phường Hoành Sơn rủ nhau đến hồ cá bỏ hoang tại tổ dân phố Hồng Sơn, phường Hoành Sơn để chơi rồi xuống tắm.

chet.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: HS.

Trong lúc tắm, cháu N.T.X (SN 2017, trú tổ dân phố Thắng Lợi, học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Kỳ Phương) không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, 2 em nhỏ đi cùng đã hô hoán, tìm người tới giúp.

Một lúc sau, người dân vớt được nạn nhân lên bờ, nhưng cháu bé đã tử vong.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

Hai thanh niên nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm vì cứu người đuối nước

Phát hiện người phụ nữ nhảy cầu tự tử, 2 thanh niên ở Quảng Trị đã không ngần ngại lao xuống nước, kịp thời ứng cứu và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Ngày 8/9, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho 2 đoàn viên xã Lệ Thủy (Quảng Trị) vì có hành động kịp thời cứu một phụ nữ nhảy xuống sông Kiến Giang tự tử.

Trước đó, khoảng 21h ngày 02/8, khi phát hiện người phụ nữ mất kiểm soát, nhảy xuống sông Kiến Giang gần cầu Phong Xuân (xã Lệ Thủy), 2 em Võ Hoàng Vũ và Nguyễn Võ Huy Công nhanh chóng lao xuống dòng nước trong đêm tối, tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Người phụ nữ ở Quảng Trị đuối nước tử vong khi đi làm rẩy

Ngày 7/9, trong lúc đi làm rẫy, bà Lê Thị T. (Quảng Trị) không may bị đuối nước tử vong.

Tối 7/9, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tìm thấy thi thể một phụ nữ tử vong nghi do đuối nước trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, Đồn Biên phòng Hướng Phùng nhận được tin báo từ người dân về việc có một trường hợp nghi bị đuối nước khi đi làm rẫy tại thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

Rơi xuống hồ, hai cháu bé ở Quảng Trị đuối nước tử vong

Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra ở xã Gio Linh  (Quảng Trị) khiến 2 cháu bé tử vong.

Ngày 3/9, ông Lê Vĩnh Phú, Chủ tịch UBND xã Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong.

fad01e65-2420-4a4e-a362-e8a1f12f3f24.jpg
Hai em bé không may đuối nước tử vong. (Ảnh minh hoạ).
