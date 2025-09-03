Rơi xuống hồ, hai cháu bé ở Quảng Trị đuối nước tử vong

Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra ở xã Gio Linh (Quảng Trị) khiến 2 cháu bé tử vong.

Ngày 3/9, ông Lê Vĩnh Phú, Chủ tịch UBND xã Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong.

Hai em bé không may đuối nước tử vong. (Ảnh minh hoạ).

Nạn nhân không may bị đuối nước là cháu D.T.T.L. (SN 2015) trú xã Gio Linh và P.T.B.H. (SN 2018) trú tại phường Nam Đông Hà.

Theo đó vào khoảng 16h cùng ngày, hai cháu bé ra tại khu vực hồ sinh thái xã Gio Linh để chơi thì không may bị rơi xuống hồ nước. Ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm nhưng không may cả hai đã tử vong.

Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

