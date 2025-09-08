Hà Nội

Xã hội

Hai thanh niên nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm vì cứu người đuối nước

Phát hiện người phụ nữ nhảy cầu tự tử, 2 thanh niên ở Quảng Trị đã không ngần ngại lao xuống nước, kịp thời ứng cứu và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 8/9, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho 2 đoàn viên xã Lệ Thủy (Quảng Trị) vì có hành động kịp thời cứu một phụ nữ nhảy xuống sông Kiến Giang tự tử.

Trước đó, khoảng 21h ngày 02/8, khi phát hiện người phụ nữ mất kiểm soát, nhảy xuống sông Kiến Giang gần cầu Phong Xuân (xã Lệ Thủy), 2 em Võ Hoàng Vũ và Nguyễn Võ Huy Công nhanh chóng lao xuống dòng nước trong đêm tối, tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Nguyễn Quốc Toản trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đoàn viên Võ Hoàng Vũ và Nguyễn Võ Huy Công.

Ghi nhận nghĩa cử dũng cảm không quản hiểm nguy, sẵn sàng xả thân để cứu người, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quốc Toản trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Võ Hoàng Vũ và Nguyễn Võ Huy Công.

Việc tặng thưởng danh hiệu này nhằm vinh danh, lan tỏa tinh thần dũng cảm, bảo vệ, cứu người trong cộng đồng thanh niên, góp phần động viên, khích lệ các hành động cao đẹp, nhân văn, tinh thần sống đẹp, sống có ích và thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, xã hội.

>>> Xem thêm video ứng cứu cô gái trẻ nhảy cầu Bình Lợi.

