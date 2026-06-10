Mối quan hệ giữa Thông Thuận Phát và Tư vấn Đại Hưng tại Tây Ninh [Kỳ 2]

Mối quan hệ đan chéo giữa chủ đầu tư, tư vấn đấu thầu, nhà thầu Thông Thuận Phát và các đối thủ quen mặt dường như đang tạo ra một vòng tròn khép kín, làm mờ đi tính cạnh tranh thực chất.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, việc Công ty TNHH Thông Thuận Phát (Mã số thuế: 3900369003) đạt tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối tại hàng loạt dự án cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không chỉ nằm ở chiến thuật "gọt số lẻ" khi chào giá. Ẩn sau những hồ sơ đấu thầu có vẻ độc lập trên hệ thống mạng quốc gia lại là một mạng lưới quan hệ lặp đi lặp lại nhiều lần giữa các pháp nhân: Nhà thầu tham gia, đối thủ cạnh tranh, Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn chấm thầu.



Mối quan hệ giữa Nhà thầu và Bên mời thầu

Dữ liệu lịch sử đấu thầu do Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thống kê chỉ ra rằng, Công ty TNHH Thông Thuận Phát có mối quan hệ đặc biệt sâu sắc và mang lại lợi ích tài chính khổng lồ từ Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng. Thống kê chi tiết cho thấy, Đại Hưng chính là "khách hàng" lớn nhất của Thông Thuận Phát trong suốt quá trình hoạt động, tạo dựng một hệ sinh thái đấu thầu có tần suất xuất hiện dày đặc.

Cụ thể, dưới vai trò là Bên mời thầu (đại diện cho các chủ đầu tư khác), Công ty Đại Hưng đã tổ chức 44 gói thầu có sự tham gia của Thông Thuận Phát, giúp đơn vị này trúng 21 gói, mang về tổng doanh thu hơn 75,4 tỷ đồng (tỷ lệ giá trúng thầu so với dự toán ở các gói này là 96,5%).

Dấu ấn của đơn vị tư vấn tại gói thầu Hẻm 17 Lạc Long Quân

Trở lại với gói thầu "Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công)" thuộc dự án Hẻm 17 đường Lạc Long Quân do Ban Quản lý dự án phường Tân Ninh làm Chủ đầu tư (giá gói 6.883.890.000 đồng) đã đề cập ở Kỳ 1. Hồ sơ thể hiện, Ban Quản lý dự án phường Tân Ninh đã ký Hợp đồng số 78/2026/HĐTV-HSMT ngày 17/4/2026 thuê Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng làm đơn vị lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.

Tổ chuyên gia của Đại Hưng (gồm các ông Nguyễn Trung Hưng, Dương Quốc Khiêm, Phạm Quang Nguyên) đã trực tiếp đánh giá hồ sơ và chấm "Đạt" cho Công ty TNHH Thông Thuận Phát ở tất cả các tiêu chí từ tư cách hợp lệ, năng lực, kỹ thuật đến tài chính, đưa nhà thầu này lên vị trí Xếp hạng 1 và trúng thầu. Sự việc sẽ không có gì đáng bàn nếu như đối thủ duy nhất của Thông Thuận Phát tại gói thầu rộng rãi này là Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN không bị chính Tổ chuyên gia của Đại Hưng đánh giá "Không đạt" ngay từ bước kỹ thuật với lý do cực kỳ hy hữu: "E-HSDT của nhà thầu không có đề xuất về kỹ thuật".

Sự trùng hợp mang tên "Tân Thuận Hà TN"

Cần phải nhấn mạnh rằng, Công ty TNHH Tân Thuận Hà TN không phải là một pháp nhân mới bước vào ngành xây lắp. Tuy nhiên, thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy một sự trùng hợp đến khó tin: Tân Thuận Hà TN đã chạm trán Thông Thuận Phát tới tổng cộng 16 lần trên các sàn đấu thầu. Và kết quả, Thông Thuận Phát đã giành chiến thắng tới 11 lần trước đối thủ này, cho thấy một tần suất đối đầu mang tính quy luật.

Việc một đối thủ quen mặt, liên tục đối đầu tại nhiều dự án rồi lại trượt thầu bằng những bộ hồ sơ thiếu hụt các tài liệu cốt lõi như đề xuất kỹ thuật dưới sự chấm xét của một đơn vị tư vấn có nhiều mối liên hệ, khiến bức tranh cạnh tranh tại các dự án này trở nên thiếu tính thực chất. Nó tạo ra một vòng tròn luân phiên: Tư vấn A làm đơn vị lập/chấm thầu dự án này thì Nhà thầu B trúng tuyệt đối 100%; Tư vấn A đi chấm thầu cho Chủ đầu tư C, thì Nhà thầu B lại tiếp tục trúng nhờ đối thủ D nộp hồ sơ bị lỗi kỹ thuật sơ đẳng một cách khó hiểu.

Góc nhìn pháp lý về sự độc lập, khách quan

Phân tích tính pháp lý của hệ sinh thái này, chuyên gia pháp lý Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Nguyên tắc cốt lõi của đấu thầu là bảo đảm tính độc lập, khách quan và minh bạch, được quy định rất rõ tại Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Pháp luật hiện hành quy định chặt chẽ về tính độc lập pháp lý, tài chính giữa nhà thầu dự thầu, bên mời thầu và nhà thầu tư vấn. Mặc dù trên bề mặt hồ sơ đăng ký kinh doanh, các pháp nhân có thể độc lập về người đại diện hay vốn góp, nhưng khi dữ liệu lớn (Big Data) chỉ ra một quy luật lặp lại có tính hệ thống: Nhà thầu liên tục trúng thầu tuyệt đối tại các gói thầu do một Đơn vị tư vấn phụ trách lập hồ sơ, rồi chính Đơn vị tư vấn đó trong vai trò 'trọng tài' lại chấm cho Nhà thầu này trúng thầu ở dự án khác bằng cách loại các đối thủ vì những lỗi sơ đẳng, thì các cơ quan quản lý nhà nước cần vào cuộc làm rõ".

Chuyên gia nhấn mạnh thêm, việc hoán đổi linh hoạt vai trò giữa Bên mời thầu – Trọng tài chấm thầu của một nhóm các doanh nghiệp đang tạo ra những rủi ro lớn cho hệ thống, biến các cuộc đấu thầu rộng rãi thành những sân chơi có tính nội bộ cao. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn Nhà nước mà còn làm mất đi cơ hội của các nhà thầu có năng lực thực sự nhưng đứng ngoài hệ sinh thái này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Gói thầu sát giá của Thông Thuận Phát: Trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư ở đâu?

Hành lang pháp lý về bảo đảm cạnh tranh tại Điều 6 Luật Đấu thầu Sự minh bạch và cạnh tranh công bằng là trụ cột quan trọng nhất của hệ thống đấu thầu quốc gia. Nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu khách quan và triệt tiêu các nhóm lợi ích khép kín, Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) đã thiết lập hành lang pháp lý chặt chẽ về "Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu". Quy định tại khoản 2 Điều 6 yêu cầu rõ ràng: Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên liên quan trực tiếp đến quá trình tổ chức đấu thầu. Cụ thể, nhà thầu phải độc lập với: Các nhà thầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát; nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; nhà thầu tư vấn lập, thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; nhà thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó. Đối với hình thức đấu thầu hạn chế, nhà thầu còn phải độc lập với các nhà thầu khác cùng tham dự. Nhằm lượng hóa mức độ độc lập này, khoản 4 Điều 6 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 57/2024/QH15) đưa ra các chỉ số cụ thể: Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc phần vốn góp trên 30% của nhau; Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc phần vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc phần vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên (ngoại trừ một số quy định đặc thù về công ty mẹ, công ty con trong tập đoàn kinh tế Nhà nước quy định tại khoản 4a). Mặc dù các rào cản về tỷ lệ sở hữu đã được pháp luật lượng hóa rất chi tiết, nhưng trên thực tế, một số nhóm doanh nghiệp vẫn tìm cách thích ứng bằng các phương thức khác nhau. Thay vì sở hữu vốn của nhau trên giấy tờ pháp lý để tránh vi phạm khoản 4 Điều 6, họ liên kết với nhau qua các thỏa thuận hỗ trợ chéo các dự án để tạo thành một môi trường đấu thầu khép kín. Việc một đơn vị tư vấn vừa là nguồn cấp việc lớn, vừa đóng vai trò trọng tài chấm thầu cho chính đối tác của mình đòi hỏi công tác thanh tra, giám sát phải đi sâu hơn vào bản chất thay vì chỉ kiểm tra giấy tờ kinh doanh đơn thuần. Việc rà soát dòng tiền, phân tích tính hợp lý trong báo cáo đánh giá thầu là những bước đi cần thiết để bảo vệ môi trường cạnh tranh thực chất cho các dự án đầu tư công.

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