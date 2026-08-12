Cú ngã khi hái quả khiến người phụ nữ 48 tuổi không thể đi lại

Trèo cây hái quả, người phụ nữ 48 tuổi ngã từ độ cao 3 mét, vỡ lún đốt sống D12, chèn ép ống sống và phải phẫu thuật.

Đau dữ dội, không thể tự đứng dậy sau cú ngã

Bệnh nhân nữ 48 tuổi, trú tại Thanh Hóa, trước đó có sức khỏe bình thường. Trong lúc trèo cây hái quả, người bệnh không may ngã từ độ cao khoảng 3 mét xuống đất.

Ngay sau tai nạn, bệnh nhân xuất hiện đau dữ dội vùng thắt lưng. Cơn đau liên tục, tăng dần, lan sang hai bên thắt lưng và xuống vùng mông. Người bệnh đồng thời đau hai gót chân, gặp nhiều khó khăn khi thay đổi tư thế và không thể tự đứng dậy, đi lại.

Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế tại địa phương. Sau thăm khám ban đầu, người bệnh được chuyển đến khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để tiếp tục điều trị.

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, tình trạng đau nhiều vùng cột sống thắt lưng khiến người bệnh phải nằm tại giường, gần như không thể vận động.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Vỡ lún đốt sống D12, chèn ép các cấu trúc thần kinh

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy thân đốt sống D12 bị vỡ lún và xẹp sau cú ngã. Một phần thành sau đốt sống lồi ra phía sau, làm thu hẹp ống sống và gây chèn ép các cấu trúc thần kinh.

Bên cạnh tổn thương do chấn thương, lực va đập cũng khiến tình trạng thoát vị đĩa đệm tại L4/5 và L5/S1 trở nên nặng hơn. Khối thoát vị gây chèn ép ống sống và các rễ thần kinh hai bên, góp phần gây đau vùng thắt lưng, đau lan xuống chân và hạn chế khả năng vận động.

Sau khi đánh giá toàn diện, BSCKII Vương Thanh Hướng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực, chỉ định phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống kết hợp lấy khối thoát vị đĩa đệm.

Các bác sĩ tiến hành cố định cột sống bằng hệ thống vít qua cuống, đồng thời lấy khối thoát vị đĩa đệm nhằm khôi phục sự vững chắc của cột sống và giải quyết tình trạng chèn ép.

Sau phẫu thuật, người bệnh được giảm đau, chăm sóc vết mổ, theo dõi dẫn lưu và hướng dẫn tập vận động theo từng giai đoạn.

Đến ngày thứ sáu sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể tự ngồi dậy và vận động nhẹ. Đau cột sống giảm rõ rệt, hai chân không còn tê, chức năng đại tiểu tiện bình thường. Người bệnh chỉ còn đau nhẹ tại vị trí vết mổ và tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng.

Không tự ý kéo nắn người bị ngã cao

BSCKII Vương Thanh Hướng cảnh báo, chấn thương cột sống sau ngã cao có thể diễn biến nghiêm trọng dù người bệnh vẫn tỉnh táo và các chỉ số sinh tồn ban đầu ổn định. Vì vậy, việc đánh giá tổn thương bằng thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh có ý nghĩa quan trọng.

Đặc biệt, sau ngã cao, nếu xuất hiện đau dữ dội vùng cổ hoặc lưng, không thể đứng hoặc đi lại, đau lan xuống tay chân, tê bì, yếu hoặc mất cảm giác, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Rối loạn đại tiểu tiện hoặc biến dạng cột sống sau chấn thương cũng là những dấu hiệu cảnh báo cần được cấp cứu.

Việc điều trị chấn thương cột sống phụ thuộc vào vị trí và mức độ tổn thương, tình trạng mất vững, mức độ chèn ép thần kinh cũng như sức khỏe tổng thể của người bệnh.

Với những trường hợp có chỉ định, cố định cột sống bằng vít qua cuống có thể giúp duy trì sự vững chắc của đoạn cột sống tổn thương, hạn chế xẹp hoặc biến dạng và tạo điều kiện cho người bệnh sớm phục hồi vận động.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những cú ngã từ trên cao, kể cả khi bên ngoài không có vết thương rõ ràng. Khi có đau cột sống dữ dội, tê yếu tay chân hoặc mất khả năng vận động sau tai nạn, cần được khám và đánh giá sớm để hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh và các di chứng lâu dài.

Cách xử trí khi nghi ngờ chấn thương cột sống? - Hạn chế tối đa việc di chuyển người bị nạn, đặc biệt khi chưa đánh giá tổn thương cột sống. - Không tự ý xoa bóp, kéo nắn, bẻ hoặc cố gắng “nắn lại” vùng cổ, lưng. - Giữ người bệnh ở tư thế ổn định, tránh làm tăng đau hoặc gây thêm tổn thương. - Gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán, điều trị chấn thương cột sống. - Nếu người bệnh xuất hiện yếu liệt, mất cảm giác hoặc rối loạn đại tiểu tiện, cần coi đây là tình trạng cấp cứu.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân từ 1/7