Công ty Thái Hưng Thịnh trúng hàng loạt gói chỉ định thầu tại TP Cần Thơ [Kỳ 1]

Dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế khi Công ty Thái Hưng Thịnh liên tiếp trúng các gói thầu sát giá dự toán tại các đơn vị cơ sở thuộc thành phố Cần Thơ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thái Hưng Thịnh (Mã số doanh nghiệp: 1801807975; Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thái; Địa chỉ: Số 2737, Ấp Phụng Lợi, xã Thạnh An, Cần Thơ) đang có lịch sử đấu thầu đáng chú ý trên hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia.

Tính đến tháng 05/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 7 gói thầu và trúng thầu tuyệt đối cả 7 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt mức hơn 8,23 tỷ đồng. Điểm đặc biệt thu hút sự quan tâm là toàn bộ các gói thầu nêu trên đều được giao cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thái Hưng Thịnh thông qua hình thức chỉ định thầu, không qua đấu thầu rộng rãi.



Trúng hàng loạt gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp"

Quan sát hồ sơ từ các quyết định phê duyệt, có thể thấy Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thái Hưng Thịnh liên tục được lựa chọn tại nhiều dự án quy mô từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Tại Quyết định ban hành tháng 05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Vị Thủy (Cần Thơ) Mai Trung Kiên đã ký phê duyệt chỉ định thầu thi công xây dựng dự án Nâng cấp sân chợ Nàng Mau cho doanh nghiệp này với giá trúng thầu 1.728.805.000 đồng, thời gian thực hiện 90 ngày.

Cũng trong tháng 05/2026, tại Quyết định số 83/QĐ-TTDVTH ngày 11/05/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Đông Phước (Cần Thơ) Phạm Hoàng Tấn đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Tuyến Lộ GTNT cấp Kênh Bà Tài ấp Thạnh Thuận. Gói thầu này áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Dữ liệu trích xuất cho thấy, giá gói thầu được phê duyệt là 1.715.830.000 đồng. Điều trùng hợp là giá trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thái Hưng Thịnh cũng đúng bằng 1.715.830.000 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại dự án này là 0%.

Một phần quyết định số 83/QĐ-TTDVTH

Kịch bản trúng thầu sát giá tiếp tục lặp lại tại Quyết định số 82/QĐ-KT ngày 18/12/2025 do Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Đông Phước Lê Việt Trường ký phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công công trình Sửa chữa đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A cũ (ĐH36). Giá gói thầu được ấn định là 370.666.000 đồng và giá trúng thầu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Thái Hưng Thịnh là 370.666.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này tiếp tục là 0%.

Không chỉ ở lĩnh vực xây lắp, trong vai trò tư vấn giám sát, doanh nghiệp này cũng ghi nhận kết quả tương tự. Tại Quyết định ngày 14/02/2026 do Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Thuận Đông (Cần Thơ) Trần Dương Nguyễn ký về việc chỉ định thầu giám sát thi công công trình Cải tạo, trang trí các thiết chế văn hóa phục vụ mừng Đảng, mừng Xuân năm 2026, giá gói thầu là 13.023.000 đồng và giá trúng thầu là 13.023.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ở gói thầu giám sát này cũng ở mức 0%.

Bài toán về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Việc một doanh nghiệp liên tiếp được xướng tên tại các gói chỉ định thầu thuộc nhiều chủ đầu tư khác nhau trên cùng địa bàn, đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước bằng 0 đồng, đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính hiệu quả kinh tế. Hình thức chỉ định thầu dù được pháp luật cho phép trong những trường hợp nhất định để đẩy nhanh tiến độ, nhưng nếu áp dụng tràn lan với mức giá trúng thầu sát giá dự toán sẽ làm thu hẹp môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch giữa các nhà thầu có cùng năng lực. Dư luận băn khoăn về tiêu chí lựa chọn cũng như quy trình thẩm định giá của các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được sử dụng tối ưu nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Chỉ định thầu cho Công ty Thái Hưng Thịnh và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu