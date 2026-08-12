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Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối nhờ hiến tạng

Sau gần hai tháng được ghép tim, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, các chỉ số ổn định, không còn khó thở, chức năng tim ghép hoạt động tốt.

Hạo Nhiên

Ngày 12/8, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) cho biết, đơn vị vừa tổ chức ra viện cho bệnh nhân N.T.L. (34 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) - người được thực hiện ca ghép tim thứ 24 tại bệnh viện.

Trước khi được ghép tim, bệnh nhân L. mắc suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn, khiến chức năng co bóp của tim suy giảm nghiêm trọng. Bệnh nhân đã nhiều lần điều trị tại khoa Nội Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, BVTW Huế.

Khi tình trạng bệnh diễn biến ngày càng nặng, nguy cơ tử vong rất cao, bệnh nhân được đưa vào danh sách chờ ghép tim theo diện cấp cứu. Ghép tim được xác định là cơ hội giúp bệnh nhân duy trì sự sống.

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GS.TS. Phạm Như Hiệp (áo xanh) tặng hoa chúc mừng nữ bệnh nhân xuất viện sau ca ghép tim.

Cơ hội đến với bệnh nhân vào ngày 12/6, khi Trung tâm Ghép tạng BVTW Huế tiếp nhận thông tin hiến tạng từ gia đình ông P.H.N. (50 tuổi), người không may gặp tai nạn giao thông tại tỉnh Bình Định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các ê-kíp hồi sức, điều phối và ghép tạng khẩn trương phối hợp, tiến hành những bước chuyên môn cần thiết, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiếp nhận nguồn tạng hiến và thực hiện ca ghép tim.

Đúng 15h43 ngày 13/6, sau phút mặc niệm trang nghiêm để tri ân người hiến tạng, hành trình tiếp nối sự sống chính thức bắt đầu. Ca ghép tim được tiến hành với sự phối hợp của ê-kíp đa chuyên khoa.

Ca phẫu thuật được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc BVTW Huế. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc, hồi sức tích cực và theo dõi nghiêm ngặt theo quy trình chuyên môn.

Sau gần hai tháng được ghép tim, chăm sóc và điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, các chỉ số ổn định. Bệnh nhân tỉnh táo, không còn khó thở, chức năng tim ghép hoạt động tốt, đủ điều kiện xuất viện.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.
#Hiên tạng #ghép tim #Bệnh viện Trung ương Huế #tim mạch

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