Du học Hà Lan, 9X Lâm Thị Mỹ Tiên trở về quê khởi nghiệp

Tốt nghiệp loại giỏi tại Hà Lan, Lâm Thị Mỹ Tiên trở về Việt Nam xây dựng thương hiệu vườn cam, từng lỗ hơn 100 triệu đồng trước khi tìm được hướng đi.

Rời giảng đường Hà Lan về Việt Nam khởi nghiệp

Theo Tiền Phong, Lâm Thị Mỹ Tiên quê tại xã Thường Tân, TP HCM, sinh ra trong gia đình làm nông và được cha mẹ tạo điều kiện theo đuổi con đường học tập. Từ nhỏ, chị nuôi ước mơ du học, tin rằng nền tảng ngoại ngữ sẽ mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp ở nước ngoài.

Năm 2016, Mỹ Tiên sang Hà Lan học tại Trường ĐH Amsterdam. Theo VnBusiness, sau khi tốt nghiệp loại giỏi, chị có thể làm việc cho một hãng hàng không quốc tế, chuỗi siêu thị châu Á tại Hà Lan hoặc tiếp tục học lên cao.

Tuy nhiên, cuối năm 2019, thay vì ở lại châu Âu, Mỹ Tiên quyết định trở về quê hương. Bên cạnh sự ủng hộ của ông nội, chị cũng đối diện nhiều ánh nhìn hoài nghi. Tuy nhiên, chị chọn tập trung vào mục tiêu lâu dài thay vì giải thích cho những nghi ngại ban đầu.

Lâm Thị Mỹ Tiên quyết định trở về quê sau khi tốt nghiệp đại học tại Hà Lan để theo đuổi con đường làm nông. Ảnh: Dân Việt.

Từng lỗ trăm triệu khi trồng cam

Những ngày đầu trở lại quê nhà, cuộc sống của Mỹ Tiên thay đổi hoàn toàn. Từ môi trường học tập và làm việc hiện đại, chị bắt đầu ngày mới từ 6h sáng ngoài vườn, tự học mọi kiến thức về đất đai, giống cây, phân bón, sâu bệnh, thời tiết và thị trường.

Quá trình ấy giúp chị hiểu rõ hơn những khó khăn mà người nông dân phải đối mặt. Đồng thời, chị nhận ra vì sao nhiều hộ gắn bó với ruộng vườn nhiều năm nhưng thu nhập vẫn bấp bênh.

Đầu năm 2023, thử thách lớn đầu tiên xuất hiện khi giá cam sành giảm xuống khoảng 2.000 đồng/kg. Vụ mùa đó khiến Mỹ Tiên lỗ hơn 100 triệu đồng.

Có lúc chị tự hỏi liệu những kiến thức học được ở châu Âu có phù hợp với thực tế hay không. Tuy nhiên, suy nghĩ về hành trình lập nghiệp của ông bà trở thành động lực để chị tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.

Mỹ Tiên chia sẻ hành trình khởi nghiệp trong một chương trình truyền hình. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Vĩnh Long.

Thay đổi cách làm để nâng giá trị nông sản

Theo Dân Việt, sau thất bại đầu tiên, Mỹ Tiên chuyển hướng từ cách làm truyền thống sang xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Trang trại được canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt và châm phân hữu cơ.

"Hệ thống giúp tiết kiệm 40% lượng nước tưới, 35% lượng phân bón, năng suất cây trồng tăng lên khoảng 50%. Rõ nét nhất, trong bối cảnh ngày càng khan hiếm lao động nông nghiệp, hệ thống giúp giảm lượng nhân công đáng kể. Nếu như trước đây để tưới toàn bộ trang trại cần tới hàng trăm lao động thì nay chỉ cần chưa tới 10 người", Mỹ Tiên cho biết.

Theo Mỹ Tiên, người trẻ có thể nâng cao giá trị nông sản bằng cách xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ số. Ảnh: Tiền Phong.

Song song với sản xuất, chị đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử và bán hàng qua mạng xã hội. Trong các buổi livestream, Mỹ Tiên thường mở đầu bằng câu: "Chào mọi người, lại là em Tiên vườn cam đây", đồng thời chia sẻ quy trình chăm sóc, thu hoạch và giới thiệu sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng.

Mỹ Tiên cho biết: "Điều người nông dân sợ nhất là cảnh được mùa rớt giá, rồi phải 'giải cứu' nông sản. Nhờ tham gia trực tiếp các hội chợ nông sản và đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, cùng với việc bán hàng qua mạng xã hội, lượng quýt hồng mà tôi bán trong dịp Tết 2024 có doanh thu hơn 150 triệu đồng chỉ trong vòng 10 ngày phát trực tiếp".

Theo chị, nhiều nông dân hiện vẫn thiếu kỹ năng marketing, xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ số nên còn phụ thuộc vào thương lái. Điều này khiến nông sản chủ yếu được bán dưới dạng thô và khó gia tăng giá trị.

"Kết quả là nông dân bị lãng quên trong chính sản phẩm của mình, và nông sản Việt chưa có tiếng nói mạnh mẽ trên thị trường quốc tế", Mỹ Tiên nhận định.

Vì vậy, chị cho rằng cần tăng cường đào tạo kỹ năng xây dựng thương hiệu, kết nối nông dân với chuyên gia truyền thông, nhà thiết kế và các startup nông nghiệp để mỗi người có thể tự kể câu chuyện về sản phẩm của mình, qua đó nâng cao giá trị nông sản Việt.

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