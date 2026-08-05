Cái kết đẹp cho chuyện tình 6 năm của chàng ‘Cụt yêu đời’

Từng mất hai tay vì tai nạn điện giật, Nguyễn Ngọc Nhứt vượt qua mặc cảm, trở lại trường học, lan tỏa nghị lực sống và xây dựng tổ ấm với người mình yêu.

Nguyễn Ngọc Nhứt (sinh năm 1998) và Nguyễn Thị Kim Phụng (sinh năm 2001, cùng quê Cần Thơ) vừa tổ chức lễ cưới sau 6 năm yêu nhau. Với nhiều người theo dõi mạng xã hội, Nhứt được biết đến qua biệt danh "Cụt yêu đời", gắn với những video ghi lại hành trình vượt lên nghịch cảnh và lan tỏa năng lượng tích cực.

Mối tình vượt qua nhiều khó khăn

Theo Znews, Kim Phụng quen Ngọc Nhứt khi còn là nữ sinh. Ấn tượng với nghị lực của chàng trai hơn mình ba tuổi, cô chủ động tìm tài khoản mạng xã hội để kết bạn, nhắn tin hỏi chuyện học tập.

Khi biết Nhứt mất cả hai tay sau một vụ tai nạn, Phụng càng thêm khâm phục nghị lực của anh. Từ những cuộc trò chuyện đầu tiên, cả hai tìm thấy sự đồng điệu và dần dành tình cảm cho nhau.

Nguyễn Ngọc Nhứt và Nguyễn Thị Kim Phụng vừa tổ chức lễ cưới sau 6 năm gắn bó. Ảnh: Znews.

Nhứt từng nhiều lần trăn trở vì lo khiếm khuyết của mình sẽ không thể mang đến cuộc sống đủ đầy cho người yêu. Trái lại, Phụng luôn tin chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Sự động viên của cô giúp anh dần xóa bỏ mặc cảm và thêm quyết tâm xây dựng tương lai.

Chuyện tình của cả hai cũng từng gặp trở ngại khi gia đình Phụng lo con gái sẽ chịu nhiều vất vả. Tuy nhiên, sau 6 năm quan sát và tiếp xúc, người thân của cô nhận thấy Nhứt là người tử tế, có ý chí và luôn nỗ lực vươn lên. Chứng kiến tình cảm bền chặt của hai con, gia đình hoàn toàn ủng hộ cuộc hôn nhân này.

Chuyện tình của Nguyễn Ngọc Nhứt và Kim Phụng từng trải qua nhiều thử thách trước khi đi đến hôn nhân. Ảnh: Znews.

Từ biến cố đến hành trình làm lại cuộc đời

Theo Tiền Phong, biến cố xảy đến với Ngọc Nhứt khi anh mới 16 tuổi. Trong lúc lợp mái tôn gần đường điện trung thế, anh bị điện giật và rơi từ trên cao, buộc phải cắt bỏ cả hai tay. Tai nạn khiến Nhứt rơi vào khủng hoảng. Hai năm sau phẫu thuật, anh gần như tự nhốt mình trong nhà và không chấp nhận cơ thể mới.

Trong cuộc trò chuyện với VOV Giao thông, Nhứt cho biết thời điểm biết mình có thể mất hai tay, anh từng nghĩ cuộc đời không còn hy vọng. Bước ngoặt đến khi anh nhìn thấy cha mẹ tiếp tục lao động để trang trải chi phí điều trị.

"Nhìn người thân vất vả đi làm để lo cho em, em thấy mình phải làm cái gì đó để người thân đỡ lo. Ít nhất em cũng phải tự chăm sóc cho mình được chứ không để người thân chăm sóc mình suốt đời được", Nhứt chia sẻ.

Sau khoảng thời gian giằng co với chính mình, Nhứt nhận ra điều quan trọng không phải là tìm lại đôi tay đã mất mà là học cách chấp nhận hiện thực để tiếp tục sống. Anh bắt đầu tập làm mọi việc bằng phần cánh tay còn lại, từ sinh hoạt hằng ngày đến học tập.

Quyết định quay lại trường từ lớp 9 trở thành bước ngoặt lớn của Nhứt. Dù gặp nhiều áp lực vì thiếu kiến thức, anh kiên trì tự học để theo kịp bạn bè, hoàn thành chương trình phổ thông rồi trúng tuyển ngành Marketing, Trường Đại học Công nghệ TP HCM.

Sau biến cố mất hai tay, Nguyễn Ngọc Nhứt tập thích nghi với cuộc sống mới và lan tỏa tinh thần lạc quan qua những video đời thường. Ảnh: Tiền Phong.

Lan tỏa nghị lực đến cộng đồng

Sau khi dần ổn định cuộc sống, Nhứt lập kênh TikTok và fanpage “Cụt yêu đời” để chia sẻ hành trình thích nghi sau biến cố cùng những khoảnh khắc đời thường.

"Em sử dụng hình ảnh tích cực của mình, biết đâu mình kết nối được với anh chị giống như mình để cho họ tia hy vọng về cuộc sống", Nhứt nói với VOV Giao thông.

Anh và các cộng sự đã kết nối được nhiều người khuyết tật ở nhiều tỉnh, thành. Không ít người cho biết họ lấy động lực từ câu chuyện của Nhứt để học lái xe, tìm việc làm và tự tin hòa nhập với cuộc sống.

Nguyễn Ngọc Nhứt được nhiều người biết đến với biệt danh "Cụt yêu đời", thường chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Ảnh: Tiền Phong.

Từ một chàng trai từng tuyệt vọng sau tai nạn, Nguyễn Ngọc Nhứt nay đã lập gia đình và chuẩn bị sang Hàn Quốc theo học chương trình thạc sĩ ngành Truyền thông bằng học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc. Anh dự định tập trung cho việc học, khi cuộc sống ổn định sẽ đón vợ sang đoàn tụ.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Gần 50 năm qua, cô giáo Võ Thị Son âm thầm mở lớp học miễn phí, giúp nhiều em nhỏ kém may mắn tại phường Ô Môn, TP. Cần Thơ biết đọc, biết viết". Nguồn VTV.