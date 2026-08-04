[INFOGRAPHIC] Bảo Ngọc cùng nhiều thí sinh Miss World 2026 có gì nổi bật?

Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage kỷ niệm sáu thập kỷ của chiếc Miura là siêu xe thương mại động cơ đặt giữa đầu tiên - với thiết kế gợi nhớ về quá khứ.
Đại diện Ecuador Samantha Quenedit xác nhận không thể dự Miss World 2026 theo khuyến nghị của bác sĩ.
Tốt nghiệp loại giỏi tại Hà Lan, Lâm Thị Mỹ Tiên trở về Việt Nam xây dựng thương hiệu vườn cam, từng lỗ hơn 100 triệu đồng trước khi tìm được hướng đi.
Nguyễn Minh Hoàng Kim - Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 hé lộ kế hoạch quảng bá du lịch và bảo vệ môi trường biển trong nhiệm kỳ của mình.
Hơn 10 năm sau khi bước ra từ Giọng hát Việt, Hương Tràm, Vũ Thảo My và Đức Phúc đều có những ngã rẽ riêng, ghi dấu bằng các cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp.
Từ khoản vốn 15 triệu đồng, Hoàng Ngọc Vũ đã xây dựng vườn ươm gần 30.000 cây hoàng đàn tuyết.
NSND Việt Anh và Chân Chân từng gây chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 36 tuổi.
Không chỉ thành công trên sân khấu, ngoài đời Tấn Minh - Thu Huyền còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền vững.
Từ một mẹ đơn thân sang Nhật làm việc, Thái Châu không ngờ tìm thấy hạnh phúc bên Hikaru - chàng quản lý kém cô 8 tuổi, luôn kiên trì theo đuổi.
Thu Minh bất ngờ xuất hiện trong concert của Hương Tràm, cùng học trò song ca sau nhiều năm và ôn lại hành trình 14 năm kể từ Giọng hát Việt.
Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2026 Kim Ngọc từng thừa nhận xô xát với bạn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô nói đã trưởng thành, sẵn sàng đối diện sai lầm.
Một cuộc gọi "cầu cứu" và sự tin tưởng tuyệt đối của Lệ Quyên đã đưa Khánh Thi - Phan Hiển đến với MV mới của nữ ca sĩ.
Ngô Bảo Ngọc khép lại Miss Grand Vietnam 2026 với danh hiệu Á hậu 1 sau khi liên tiếp ghi dấu ấn từ vòng sơ khảo, các phần thi phụ đến đêm chung kết.
Mai Ngô dừng chân ở Top 12 Miss Supranational 2026, khép lại hành trình nhiều dấu ấn tại Ba Lan.
Sống ở Việt Nam 18 năm, Mihai (người Romania) thường xuyên rong ruổi bằng xe máy, quay vlog không kịch bản và kể về giấc ngủ trưa cùng những điều bình dị.
Từ quá trình rèn luyện kỹ lưỡng đến màn thể hiện ở đêm chung kết, Emoura Phạm vượt qua nhiều ứng viên để đăng quang Miss Grand Vietnam 2026.
Sau "Sống chung với mẹ chồng", Thu Quỳnh tiếp tục thử sức với những vai diễn gai góc, đồng thời theo đuổi việc học.
Mai Ngô ghi dấu ấn ở hạng mục bình chọn trước chung kết Miss Supranational 2026, trong khi nhiều ứng viên sáng giá dần lộ diện.
Trước đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026, hoa hậu Yến Nhi và bốn á hậu nhìn lại một năm nhiều dấu ấn ở cả nghệ thuật, học tập lẫn hoạt động cộng đồng.
Không chỉ đào tạo kỹ năng lặn tiên cá, Bùi Ngọc Ánh mong học viên vượt qua nỗi sợ, tìm thấy sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống.
Chia sẻ của Johnny Trí Nguyễn tại showcase "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh" thu hút chú ý, bên cạnh màn ra mắt trailer của phim.