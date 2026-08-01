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Ngô Bảo Ngọc tỏa sáng trên đường đến ngôi Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026

Ngô Bảo Ngọc khép lại Miss Grand Vietnam 2026 với danh hiệu Á hậu 1 sau khi liên tiếp ghi dấu ấn từ vòng sơ khảo, các phần thi phụ đến đêm chung kết.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm đăng quang ngôi vị cao nhất, trong khi Ngô Bảo Ngọc khép lại cuộc thi với danh hiệu Á hậu 1.

Hai màn ứng xử tạo dấu ấn

Theo Znews, Ngô Bảo Ngọc là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi ứng xử của Top 5 với câu hỏi: "Nếu có cơ hội giới thiệu về TP HCM cho bạn bè nước ngoài, bạn sẽ nói điều gì?"

Người đẹp chia sẻ: "TP HCM là một nơi mà tôi rất tự hào. Tôi mong muốn có thể chia sẻ với bạn bè quốc tế những điều vô cùng bình dị nhất. Đó là nơi mà tôi lớn lên hằng ngày ở những con hẻm nhỏ, những xe hủ tiếu gõ với làn khói nghi ngút, những ổ bánh mì là niềm tự hào của Việt Nam, những buổi sáng vội vàng nhưng không quên ly cà phê sữa đá và những buổi tối đi xem kịch hay cải lương cùng với ông bà, cha mẹ của mình. Đó là tất cả những điều mà tôi tự hào về nơi mà tôi sinh ra và lớn lên. Và điều tôi càng tự hào hơn nữa, đây là thành phố của những con người dám nghĩ, dám làm".

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Ngô Bảo Ngọc trong chung kết Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh: Miss Grand Vietnam.

Bước vào vòng thi dành cho Top 2, Ngô Bảo Ngọc cùng Emoura Phạm nhận câu hỏi từ Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao: "Nếu trở thành hoa hậu, theo bạn việc cống hiến cho cộng đồng là nghĩa vụ bắt buộc hay sự tự nguyện?"

Theo Tiền Phong, Bảo Ngọc trả lời: "Khi phục vụ cho cộng đồng, không cần biết chúng ta là một hoa hậu hay là một người thường, chúng ta đến từ đâu, ở độ tuổi nào. Quan trọng đó là phải đến từ trái tim để chúng ta có thể phục vụ cho cộng đồng, cho tất cả mọi người".

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Ảnh: Miss Grand Vietnam.

Liên tiếp ghi dấu ấn trước chung kết

Trước đêm chung kết, Ngô Bảo Ngọc liên tục góp mặt trong nhóm thí sinh nổi bật ở các phần thi phụ. Cô vào Top 6 Grand Fashion Award, Top 10 Grand Talent Award và Top 5 Best in Swimsuit, qua đó duy trì vị thế của một trong những ứng viên sáng giá cho vương miện.

Trước đó, ngay từ vòng sơ khảo, người đẹp đã được đánh giá cao khi vượt qua các phần thi nhân trắc học, Grand Arrival và phỏng vấn để trở thành một trong 31 thí sinh bước vào chung kết toàn quốc.

Theo Vietnamnet, tại vòng phỏng vấn, Hoa hậu Hương Giang nhiều lần góp ý trực tiếp với Bảo Ngọc. Cô cho rằng thí sinh còn suy nghĩ quá nhiều nên thiếu sự tự tin, đồng thời khuyên: "Lẽ ra tất cả những gì em nên làm là catwalk thật cháy và trả lời ngắn gọn".

Hương Giang cũng tiết lộ tiêu chí chấm điểm của mình là cộng điểm cho cả những thí sinh giàu kinh nghiệm lẫn các gương mặt mới. Ngô Bảo Ngọc là một trong những thí sinh thuộc nhóm này.

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Ảnh: Miss Grand Vietnam.

Trước Miss Grand Vietnam 2026, Ngô Bảo Ngọc từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, giành danh hiệu Người đẹp Biển và tiếp tục vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Trước khi theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp, cô hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên tự do và được công chúng biết đến qua một số phim hài học đường. Bảo Ngọc tốt nghiệp Học viện Hàng không Việt Nam, sở hữu làn da khỏe khoắn, hình thể cân đối cùng khả năng trình diễn được đánh giá cao.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Emoura Phạm hát Hello Vietnam". Nguồn Vietnamnet.

#Ngô Bảo Ngọc #Miss Grand Vietnam #Á hậu 1 #sắc đẹp #cuộc thi hoa hậu

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