150 mẫu nhí tỏa sáng trên sân khấu Vietnam Iconic Runway Season 10

150 người mẫu nhí tham gia trình diễn 4 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những biểu tượng văn hóa Việt trong chương trình "Vietnam Iconic Runway Season 10".

Sau 9 mùa tổ chức, Vietnam Iconic Runway chính thức bước sang mùa thứ 10 với chủ đề “Chắp cánh tinh hoa”. Chương trình được tổ chức tại Phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình, quy tụ khoảng 150 người mẫu nhí cùng hơn 100 thiết kế, mang đến không gian trình diễn kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam.

Nội dung chương trình gồm trình diễn các bộ sưu tập thời trang, hoạt động biểu diễn âm nhạc, với sự tham gia của các tài năng nhí, người mẫu trẻ, nghệ sĩ và khách mời: Ca sĩ Kyo York, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam Dương Trà Giang, diễn viên múa Ruby Tâm Nhi, Quán quân siêu tài năng nhí Việt Nam Nguyễn Ngọc Dương Cầm, ca sĩ nhí Nguyễn Hà My, Nguyễn Hoàng Oanh, Nguyễn Khánh Duyên...

Ca sĩ Kyo York biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: BTC

Chương trình quy tụ đông đảo các tài năng nhí cùng các khách mời. Ảnh: BTC

Tại mùa thứ 10, chương trình giới thiệu 4 bộ sưu tập. Trong đó, “Hành trình tinh hoa” của NTK Linh Phương được lựa chọn làm một trong những bộ sưu tập gắn với tinh thần chủ đề của mùa 10. Thông qua thiết kế và trình diễn, bộ sưu tập hướng đến việc thể hiện hành trình phát triển, khám phá và tỏa sáng của thế hệ trẻ.

Bộ sưu tập “Cò” của NTK Phạm Gia Hưng lại mang đến hình ảnh gần gũi với văn hóa và đời sống Việt Nam. Hình tượng con cò được khai thác dưới góc nhìn thời trang, tạo nên sự kết hợp giữa những giá trị quen thuộc của văn hóa Việt và phong cách thiết kế hiện đại. Bộ sưu tập góp phần đưa các hình ảnh mang tính biểu tượng của văn hóa dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua thời trang.

Màn trình diễn thời trang của người mẫu nhí. Ảnh: BTC

“Mộng mer” của NTK Hồ Sỹ Hưng cũng mang dấu ấn văn hóa Việt Nam với hình tượng rồng được thể hiện qua ngôn ngữ thiết kế đương đại. Bộ sưu tập tạo điểm nhấn về mặt hình ảnh, đồng thời thể hiện sự kết nối giữa các giá trị truyền thống và tư duy sáng tạo trong thời trang.

Với bộ sưu tập “Ngọc liên”, NTK Đinh Phương Trình lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen, một biểu tượng gắn liền với vẻ đẹp và văn hóa Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ thời trang, hình ảnh hoa sen được chuyển tải với tinh thần thanh khiết, tinh tế và giàu tính biểu tượng, thể hiện sự giao hòa giữa giá trị truyền thống và cách thể hiện hiện đại. Bộ sưu tập góp phần tạo nên điểm nhấn riêng cho chương trình, đồng thời tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, tự tin của các người mẫu nhí trên sân khấu Vietnam Iconic Runway Season 10.

Các mẫu nhí thể hiện sự tự tin trên sân khấu. Ảnh: BTC

Ảnh: BTC

Bốn bộ sưu tập với bốn cách tiếp cận khác nhau đã tạo nên một không gian thời trang đa dạng tại Vietnam Iconic Runway Season 10.

Theo ban tổ chức, chương trình tạo cơ hội cho các tài năng trẻ được tham gia môi trường biểu diễn có tính chuyên nghiệp, từ đó rèn luyện khả năng trình diễn, kỹ năng sân khấu và sự tự tin trước công chúng.

Ảnh: BTC

Ảnh: BTC

Màn trình diễn ấn tượng của các mẫu nhí. Ảnh: BTC

Sân khấu của Vietnam Iconic Runway Season 10. Ảnh: BTC

Bên cạnh yếu tố thời trang, chương trình tiếp tục duy trì định hướng đưa các nội dung về văn hóa, bản sắc Việt Nam vào hoạt động nghệ thuật, góp phần giúp trẻ em có thêm cơ hội tìm hiểu và tiếp cận các giá trị văn hóa trong quá trình tham gia.

Trước đó, Vietnam Iconic Runway đã có 9 mùa tổ chức thành công tại các địa phương trên cả nước như: Cao Bằng, Hạ Long, Lạng Sơn, Đà Lạt, Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đắk Lắk và Nha Trang.