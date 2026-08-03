Hương Tràm - Vũ Thảo My - Đức Phúc thay đổi thế nào sau Giọng hát Việt?

Hơn 10 năm sau khi bước ra từ Giọng hát Việt, Hương Tràm, Vũ Thảo My và Đức Phúc đều có những ngã rẽ riêng, ghi dấu bằng các cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp.

Hương Tràm liên tiếp ghi dấu với dự án mới

Năm 2012, Hương Tràm trở thành quán quân đầu tiên của Giọng hát Việt khi mới 17 tuổi. Theo Znews, ngay từ vòng Giấu mặt, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã chinh phục khán giả bằng chất giọng nội lực. Phần trình diễn "I will always love you" của Hương Tràm đến nay vẫn được xem là một trong những tiết mục đáng nhớ nhất lịch sử chương trình.

Sau cuộc thi, Hương Tràm hoạt động sôi nổi với các ca khúc như "Ngại ngùng", "Sao anh vẫn chờ", "Ngốc". Ngay năm đầu tiên sau đăng quang quán quân, cô giành giải Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Sau những thành công ban đầu, Hương Tràm bước vào giai đoạn bùng nổ của sự nghiệp trong các năm 2016 - 2018. Cô giành giải Vàng tại The Remix - Hòa âm ánh sáng, tạo hiện tượng với "Em gái mưa", tiếp tục thành công cùng "Duyên mình lỡ" và được vinh danh ở hạng mục Best Asian Artist in Vietnam tại MAMA 2018.

Hương Tràm liên tục làm mới hình ảnh và âm nhạc với các dự án sau thời gian trở lại. Ảnh: Facebook Hương Tràm.

Sau thời gian tạm dừng ca hát, Hương Tràm trở lại với album "Phao cứu sinh" phát hành cuối năm 2025. Dự án theo đuổi màu sắc cinematic pop, kết hợp ballad và pop hiện đại, đánh dấu bước chuyển trong tư duy âm nhạc của nữ ca sĩ. Đầu năm 2026, album được trao giải Album của năm tại Giải thưởng Cống hiến.

Tiếp nối hành trình làm mới, Hương Tràm phát hành MV "Gái Nghệ". Ca khúc kết hợp chất liệu ví, giặm với pop, electro và rock. Nữ ca sĩ cũng đầu tư vào bối cảnh, trang phục và cách dàn dựng, hướng đến một sản phẩm giàu cá tính thay vì tiếp tục theo đuổi công thức ballad từng làm nên tên tuổi.

Mới đây, Hương Tràm tổ chức “Phao cứu sinh” concert với sự góp mặt của Thu Minh. Đêm nhạc đánh dấu màn tái ngộ giữa hai cô trò sau 14 năm kể từ mùa đầu tiên của Giọng hát Việt, đồng thời nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Thu Minh xuất hiện trong "Phao cứu sinh" concert của Hương Tràm. Ảnh: Facebook Hương Tràm.

Vũ Thảo My bền bỉ tìm chỗ đứng riêng

Năm 2013, Vũ Thảo My vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đăng quang Giọng hát Việt khi mới 16 tuổi. Theo Vietnamnet, sau chiến thắng, cô tạm gác hoạt động nghệ thuật để hoàn thành việc học trước khi chuyển vào TP HCM phát triển sự nghiệp.

Vũ Thảo My kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc sau khi đăng quang Giọng hát Việt. Ảnh: Vietnamnet.

Không tạo nhiều bản hit như Hương Tràm hay Đức Phúc, Vũ Thảo My lựa chọn con đường phát triển chậm nhưng bền bỉ. Những năm đầu sau đăng quang, cô gặp nhiều khó khăn trong việc định hình phong cách. Năm 2017, nữ ca sĩ gia nhập công ty của nhạc sĩ Phương Uyên, thay đổi hình ảnh theo hướng cá tính và trưởng thành hơn.

Vũ Thảo My từng chia sẻ bản thân mắc chứng rối loạn ngôn từ, thường quên lời và ngại giao tiếp với khán giả. Theo thời gian, cô dần vượt qua những hạn chế này để tự tin hơn trên sân khấu.

Năm 2023, Vũ Thảo My gây chú ý khi tham gia Ca sĩ mặt nạ với mascot Cáo tiểu thư. Một năm sau, cô phát hành album song ngữ đầu tay "1.0" và cùng Thu Minh giành quán quân Bài hát của chúng ta mùa đầu tiên.

Vũ Thảo My từng bước khẳng định dấu ấn với các dự án âm nhạc và thành tích mới. Ảnh: Vietnamnet.

Tháng 5/2026, Vũ Thảo My trở thành nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên Billboard Philippines. Tạp chí uy tín này mô tả Vũ Thảo My là một nghệ sĩ sở hữu giọng hát nội lực hiếm có, đang bứt phá mạnh mẽ bằng hình ảnh hiện đại, thiên về trình diễn và pop đương đại.

Đức Phúc duy trì sức hút sau hơn một thập kỷ

Đức Phúc đăng quang Giọng hát Việt 2015 dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Theo Tiền Phong, trước đó anh từng nhiều lần thử sức ở các cuộc thi âm nhạc nhưng đều dừng bước và hoài nghi khả năng của bản thân vì ngoại hình.

Năm 2017, Đức Phúc quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, từ đó tự tin hơn trong hoạt động nghệ thuật. Các sản phẩm âm nhạc liên tiếp được khán giả đón nhận, giúp anh trở thành một trong những giọng ca trẻ có sức hút ổn định.

Năm 2025, Đức Phúc giành giải quán quân Intervision tại Nga với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương", đánh dấu thêm một cột mốc trong sự nghiệp sau 10 năm bước ra từ Giọng hát Việt.

Đức Phúc giành quán quân Intervision 2025 tại Nga, đánh dấu thêm một cột mốc trong sự nghiệp. Ảnh: Tiền Phong.

Bên cạnh các giải thưởng, Đức Phúc còn duy trì chuỗi dự án âm nhạc phát hành vào mỗi dịp Valentine. Từ "Em đồng ý (I Do)" kết hợp cùng nhóm 911, "Đi chùa cầu duyên", "Chăm em một đời" đến "Hơn cả hạnh phúc" ra mắt năm 2026, nam ca sĩ tiếp tục theo đuổi dòng nhạc tình yêu và mở rộng cách tiếp cận khán giả bằng những ý tưởng mới.

Đức Phúc duy trì sức hút sau hơn 10 năm đăng quang Giọng hát Việt. Ảnh: Facebook Đức Phúc.

Sau Giọng hát Việt, Hương Tràm, Vũ Thảo My và Đức Phúc đều lựa chọn những con đường khác nhau để phát triển sự nghiệp. Người liên tục thử nghiệm màu sắc âm nhạc mới, người bền bỉ tìm chỗ đứng riêng, người duy trì sức hút bằng chuỗi sản phẩm đều đặn, cho thấy danh hiệu quán quân là bước đệm để họ tiếp tục khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Hương Tràm song ca cùng Thu Minh sau nhiều năm". Nguồn Vietnamnet.