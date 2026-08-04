Đại diện Ecuador rút khỏi Miss World 2026 vì lý do gì?

Đại diện Ecuador Samantha Quenedit xác nhận không thể dự Miss World 2026 theo khuyến nghị của bác sĩ.

Samantha Quenedit xác nhận rút khỏi Miss World 2026 ngay trước thềm cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.

Chưa đủ sức khỏe để dự thi

Trên Instagram, Samantha Quenedit chia sẻ cô rất vinh dự khi được đại diện Ecuador tại Miss World. Tuy nhiên, theo khuyến nghị của bác sĩ, người đẹp buộc phải rút lui vì sức khỏe chưa đảm bảo.

"Có những ước mơ phải chờ đợi, nhưng cũng chính điều đó giúp ta hiểu rõ hơn ý nghĩa thực sự của trách nhiệm", cô viết.

Samantha cho rằng những chuyến bay dài có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của cô. Theo cô, Miss World đòi hỏi thí sinh không chỉ có tài năng, lòng nhân ái và khả năng nghệ thuật mà còn phải có nền tảng thể chất để hoàn thành các hoạt động của cuộc thi.

Sau hơn một tháng điều trị, cô vẫn chưa đạt tình trạng sức khỏe cần thiết. "Với sự chân thành, tôi thừa nhận rằng mình sẽ không thể đại diện Ecuador tại cuộc thi", Samantha chia sẻ.

Cô cũng cho biết tổ chức Miss World và đơn vị nắm bản quyền tại Ecuador đã được thông báo về tình hình sức khỏe của cô, đồng thời tôn trọng quyết định này.

Khép lại bài đăng, Samantha bày tỏ niềm tin rằng những ước mơ không bao giờ bị hủy bỏ mà chỉ thay đổi thời điểm để trở thành hiện thực. Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn gia đình, đơn vị nắm bản quyền tại Ecuador và những người luôn đồng hành, cầu nguyện, ủng hộ cô.

Samantha Quenedit rút khỏi Miss World 2026 theo khuyến nghị của bác sĩ sau hơn một tháng điều trị và hồi phục. Ảnh: Instagram Samantha Quenedit.

Hành trình tại các đấu trường quốc tế

Theo hồ sơ giới thiệu của Miss World, Samantha Quenedit cao 1m70, là MC truyền hình, giám đốc một trung tâm dạy nhảy và nhà sản xuất sự kiện. Cô sử dụng thành thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Samantha theo học chuyên ngành truyền thông xã hội, yêu thích khiêu vũ, biên đạo, thể hình, nhiếp ảnh và du lịch. Cô đặt mục tiêu trở thành người dẫn chương trình thời sự, đồng thời truyền cảm hứng để người trẻ tự tin theo đuổi ước mơ. Phương châm sống của cô là: "Đừng bao giờ từ bỏ một giấc mơ vẫn còn trong trái tim bạn".

Trước khi được chọn dự Miss World 2026, Samantha Quenedit từng lọt Top 23 Miss Grand International 2025.

Theo Tiền Phong, tại Miss Grand International 2025, Samantha nằm trong Top 10 thí sinh nhận nhiều lượt bình chọn nhất từ khán giả để tham dự bữa tối cùng Chủ tịch Nawat Itsaragrisil và Phó chủ tịch Teresa Chaivisut. Trong buổi giao lưu, cô giới thiệu chocolate của Ecuador và cho rằng đây là loại chocolate ngon nhất thế giới. Khi Samantha đang thuyết trình, đại diện Peru Flavia López bất ngờ chen ngang, nói rằng ca cao làm chocolate có nguồn gốc từ Peru, tạo nên tình huống gây chú ý giữa các thí sinh.

Đến tháng 3/2026, Samantha tiếp tục góp mặt tại Miss Grand International All Stars và vào Top 18. Sau đó, cô được bổ nhiệm làm đại diện Ecuador tại Miss World 2026 nhưng đành lỡ hẹn vì lý do sức khỏe.

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