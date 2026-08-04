[e-Magazine] Á hậu Hoàng Kim: ‘Danh hiệu chỉ có ý nghĩa khi tạo ra giá trị’

Từ Top 10 Hoa khôi Nam Bộ 2022, Top 38 Miss Grand Vietnam 2023 đến Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026, hành trình của Hoàng Kim không phải là một đường thẳng. Mỗi lần dừng lại đều trở thành cơ hội để cô nhìn lại bản thân, hoàn thiện và tiếp tục bước đi.

Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, người đẹp lần đầu chia sẻ những thay đổi giúp cô chinh phục danh hiệu cũng như áp lực, trách nhiệm sau khi đăng quang.

- Chị cho rằng bước ngoặt lớn nhất trong hành trình thi nhan sắc của mình là gì?

Tôi nghĩ bước ngoặt lớn nhất chính là quyết định không từ bỏ sau những lần chưa đạt được kết quả như mong muốn. Mỗi cuộc thi đều cho tôi thêm trải nghiệm về kỹ năng, bản lĩnh và cách hoàn thiện bản thân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi biết ơn cả những lần mình chưa chiến thắng. Chính những trải nghiệm đó giúp tôi trưởng thành hơn để có thể đứng ở vị trí ngày hôm nay.

- Điều gì chị thay đổi nhiều nhất trước khi trở lại với Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026?

Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, tôi không chỉ tập trung rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp và ứng xử mà còn đầu tư nhiều hơn cho việc học tập và hoàn thiện bản thân ở nhiều khía cạnh.

Tôi đã nỗ lực hoàn thành chương trình cử nhân, dành thời gian bổ sung kiến thức, học thêm ngoại ngữ, đồng thời chủ động trải nghiệm và du lịch đến nhiều vùng miền để hiểu hơn về văn hóa, con người và những giá trị đặc sắc của Việt Nam cũng như thế giới. Mỗi chuyến đi đều mang đến cho tôi những bài học mới, giúp tôi có góc nhìn cởi mở và trưởng thành hơn.

Có lẽ sự thay đổi lớn nhất không nằm ở kỹ năng mà ở tư duy. Trước đây, tôi từng nghĩ mình phải chứng minh bản thân trước mọi người. Còn hôm nay, tôi tin rằng điều quan trọng nhất là không ngừng học hỏi, hoàn thiện chính mình và luôn giữ một tinh thần tích cực hướng về tương lai. Khi xem mỗi trải nghiệm là một cơ hội để phát triển, tôi cảm thấy tự tin, bình tĩnh và sẵn sàng lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi người.

- Có thời điểm nào chị từng nghĩ đây sẽ là cuộc thi sắc đẹp cuối cùng của mình?

Đã có lúc tôi tự hỏi liệu mình có nên dừng lại, nhất là sau những lần chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Nhưng rồi tôi nhận ra điều mình theo đuổi chưa bao giờ chỉ là một danh hiệu. Mỗi cuộc thi đều giúp tôi học hỏi, gặp gỡ những con người truyền cảm hứng và trưởng thành hơn sau mỗi trải nghiệm.

Tôi tin chỉ nên từ bỏ khi mình đã không còn cố gắng hết sức. Còn khi đam mê vẫn còn và mình vẫn có thể cống hiến, tôi luôn muốn cho bản thân thêm một cơ hội.

- Áp lực lớn nhất hiện nay đến từ đâu?

Đối với tôi, áp lực lớn nhất đến từ mong muốn không ngừng hoàn thiện bản thân. Tôi luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn để mỗi ngày đều có thể học hỏi thêm, phát triển thêm và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Tất nhiên, trong hành trình đó sẽ có những lúc áp lực và những ý kiến trái chiều. Nhưng tôi xem đó là cơ hội để lắng nghe, tiếp thu những góp ý có giá trị và điều chỉnh bản thân theo hướng tích cực, thay vì để những cảm xúc nhất thời chi phối.

Tôi tin rằng khi giữ được tinh thần cầu tiến, thái độ tích cực và sự kiên trì, áp lực sẽ không còn là gánh nặng mà trở thành động lực để mình trưởng thành hơn sau mỗi trải nghiệm.

- Khoảnh khắc nào khiến chị cảm thấy mình thực sự trưởng thành hơn sau cuộc thi?

Điều khiến tôi xúc động nhất lại không phải khoảnh khắc được xướng tên trên sân khấu.

Do ảnh hưởng của bão, thời điểm cuộc thi diễn ra tại Quảng Ngãi, thời tiết liên tục mưa lớn. Có lúc mọi người đều rất lo lắng khi dự báo cho thấy khả năng mưa trong đêm chung kết lên tới 95%.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh anh Tạ Linh Nhân cùng ban tổ chức và toàn bộ ê-kíp miệt mài hoàn thiện từng hạng mục. Nhiều anh chị gần như thức trắng nhiều đêm để chương trình có thể diễn ra trọn vẹn.

Đến cuối cùng, thời tiết cũng ủng hộ và đêm chung kết diễn ra thành công ngoài mong đợi.

Khoảnh khắc ấy giúp tôi hiểu rằng phía sau ánh đèn sân khấu là sự cống hiến thầm lặng của rất nhiều người. Thành công không bao giờ thuộc về riêng một cá nhân. Điều tôi mang theo sau cuộc thi không chỉ là danh hiệu mà còn là lòng biết ơn và ý thức phải sống có trách nhiệm hơn với vai trò mình đang có.

- Điều đầu tiên chị muốn bắt tay thực hiện sau khi đăng quang á hậu là gì?

Là Á hậu 2 đồng thời nhận danh hiệu Người đẹp Biển đảo, tôi mong muốn bắt đầu bằng những hoạt động gắn với biển đảo và du lịch Việt Nam.

Tôi hy vọng sẽ có cơ hội đồng hành cùng các chương trình quảng bá vẻ đẹp biển đảo, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng để nhiều người cùng chung tay gìn giữ thiên nhiên.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong được tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Với tôi, danh hiệu không chỉ là niềm vinh dự mà còn đi kèm trách nhiệm tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

- Chị mong công chúng sẽ nhớ đến Nguyễn Minh Hoàng Kim với hình ảnh như thế nào?

Tôi hy vọng mọi người sẽ nhớ đến mình không chỉ với danh hiệu á hậu mà còn là một cô gái sống chân thành, luôn học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Nếu sau này mọi người nhớ đến Hoàng Kim như một người sống tử tế, luôn nỗ lực và lan tỏa năng lượng tích cực thì đó sẽ là điều khiến tôi hạnh phúc nhất.

- Mục tiêu lớn nhất chị muốn chinh phục trong vài năm tới là gì?

Trước mắt, tôi muốn dành toàn bộ tâm huyết để hoàn thành thật tốt nhiệm kỳ Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026, đồng hành cùng ban tổ chức trong các hoạt động quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam.

Song song với đó, tôi mong muốn học lên bậc thạc sĩ, trau dồi ngoại ngữ và phát triển nhiều hơn trong lĩnh vực nghệ thuật, diễn xuất.

Tôi cũng hy vọng có cơ hội khám phá nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa để tích lũy thêm trải nghiệm và giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Đối với các đấu trường nhan sắc trong tương lai, nếu có một cơ hội thật sự phù hợp và cảm thấy bản thân đã đủ bản lĩnh để đại diện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, tôi sẽ sẵn sàng đón nhận.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, điều tôi quan tâm nhất vẫn là hoàn thành tốt vai trò của mình để danh hiệu không chỉ dừng lại ở ánh hào quang trên sân khấu mà được thể hiện bằng những giá trị tích cực dành cho cộng đồng.