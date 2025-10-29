Lý do người đàn ông trốn tại Nhà văn hóa, cầu cứu trong đêm ở Hải Phòng

Công an phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) vừa làm rõ vụ việc người đàn ông phải trốn tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Hoàng Động 2 trong đêm 28/10.

Khoảng 22h20 ngày 28/10, Công an phường Thiên Hương (Hải Phòng) nhận tin báo từ Trung tâm Cảnh sát phản ứng nhanh (113) về việc anh Vũ Mạnh H. (sinh năm 1992, thường trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) bị một nhóm thanh niên đuổi đánh và đang phải trốn tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Hoàng Động 2, phường Thiên Hương.

Nhà văn hóa Tổ dân phố Hoàng Động 2

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thiên Hương đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, kịp thời đưa anh H. cùng những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, giữa tháng 10/2025, anh H. có cho anh Thân Văn T. (sinh năm 1996, trú tại xã Việt Khê, TP. Hải Phòng) thuê xe ô tô biển kiểm soát 24A-303.16, nhãn hiệu VinFast VF9 Plus, màu xám. Hai bên thỏa thuận việc thuê xe dài ngày, có đặt cọc và thống nhất lịch thanh toán tiền thuê.

Đến khoảng 17h ngày 28/10, do phát sinh mâu thuẫn trong việc đưa xe đi bảo dưỡng, anh H. từ Hà Nội xuống Hải Phòng để tìm xe theo định vị. Khi đến khu vực nhà dân nơi chiếc xe đang đỗ, anh H. bị người dân địa phương hỏi han vì thấy người lạ xuất hiện ban đêm. Trong lúc trao đổi, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Do đi một mình và lo sợ bị hiểu nhầm, anh H. bỏ chạy vào Nhà văn hóa Tổ dân phố Hoàng Động 2 để lánh nạn, sau đó đăng bài lên mạng xã hội Facebook cầu cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Thiên Hương nhanh chóng có mặt, bảo đảm an toàn cho anh H. và mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Công an phường Thiên Hương đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.