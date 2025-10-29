Hà Nội

Xã hội

Nam sinh ở Nghệ An bị đánh hội đồng tại quán bida phải nhập viện cấp cứu

Nhóm học sinh ở Nghệ An xảy ra xô xát rồi lao vào đánh nhau trong quán bida, khiến một nam sinh lớp 10 bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Thanh Hà

Chiều 29/10, lãnh đạo UBND xã Bích Hào (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhóm học sinh đánh nhau trong quán bida, khiến một em bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h15 ngày 27/10, tại quán bida 98 thuộc xóm Giang Tiên (xã Bích Hào), em N.H.D. (SN 2010, trú xóm Lâm Sơn) bị N.X.M. và T.H.H. (đều SN 2009, trú xóm Xuân Hiền) dùng gậy bida tấn công. Vụ việc khiến D. bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

kkk.png
Nhóm học sinh xô xát nhau tại quán bida khiến nam sinh N.H.D. phải nhập viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bích Hào đã vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại quán.

Hình ảnh cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 8–9 học sinh đứng quanh bàn bida. Sau đó, một nam sinh bất ngờ lao tới tấn công người mặc áo đen khiến nạn nhân ngã xuống sàn, nhóm còn lại liên tiếp dùng gậy nghi là cơ bida đánh tới tấp.

Theo chính quyền địa phương, các học sinh liên quan đều đang theo học tại Trường THPT Đặng Thai Mai (Nghệ An).

Hiện, cơ quan Công an đang phối hợp với nhà trường để củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

